Де у середу цілий день не буде світла: перелік адрес
Сьогодні, 19:01
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У середу, 17 липня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 6.00 до 18.00
- вул. Академіка Герасимовича, 95-204
- вул. Білецьківська, 15-66
- вул. Гайдамацька, 80-147
- пров. Гарматний, 3-22
- вул. Івана Чорнобаби, 4-27
- пров. Калиновий, 1-9А
- пров. Криворізький, 2/2-18
- вул. Народних Ополченців, 1-46
- пр. Ополченський, 6-14
- вул. Пілотів, 17-44
- пр. Пілотів, 4-49
- вул. Сагайдачного, 8-15
- вул. Сержанта Мельничука, 16
- вул. Ярослава Мудрого, 1-32
- Туп. Урожайний, 1-12
- вул. Гайдамацька, 88
- вул. Чумацький Шлях, 87-129
- Туп. Айвазовського
- вул. Андрія Ізюмова
- пров. Андрія Ізюмова
- пр-д Андрія Ізюмова
- вул. Бажана
- вул. Барвінкова
- вул. Бориса Чичибабіна
- вул. Бориса Урбанського
- вул. Бузкова
- вул. Василя Симоненка
- вул. Володимира Баранова
- вул. Володимира Винниченка
- вул. Газопровідна
- вул. Генерала Чайки
- вул. Гетьманська
- вул. Данила Галицького
- вул. Експресівська
- вул. Івана Нагнибіди
- вул. Ігоря Сікорського
- вул. Кобзарська
- вул. Козацька
- вул. Кропивницького
- вул. Миколи Міхновського
- вул. Новомиргородська
- вул. Якова Петруся
- вул. Полковника Оксанченка
- вул. Размислова
- просп. Полтавський.
З 8.00 до 17.00
- вул. Академіка Герасимовича, 2-46А
- пров. Алли Горської, 1, 2, 6-8
- вул. Василя Сліпака, 8-45А
- пров. Дніпровський, 1-6
- пров. Олександра Олеся, 13, 13/1
- пров. Сержанта Онопченка, 21-49
- вул. Арсенальна, 24/24, 26/1
- пров. Арсенальний, 3-16
- вул. Європейська, 44А-58/20
- вул. Нагірна, 1/3-30А
- туп. Петра Григоренка, 1, 2, 27
- вул. Сержанта Мельничука, 36
- пров. Уласа Самчука, 3-41
- вул. Чередницька, 22-39
- вул. Європейська, 58/20
- туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8
- пров. Кам'яногірський, 3/1-24
- вул. Озерна, 3-13
- туп. Озерний, 3/7-26/13
- вул. Садківська, 15/20-30/15
- пров. Садківський, 2-34А
- туп. Садківський, 3/3-23
- пров. Василя Барки, 3-22
- вул. Володимира Винниченка, 3-20А
- вул. Козацька, 15/22, 17/9
- вул. Плеханова, 4, 14/2
- вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17
- вул. Софіївська, 36А-38/19
- вул. Небесної Сотні, 2
- вул. Українська, 5
- вул. Шевченка, 11, 13
- вул. Джерельна, 16, 18
- пров. Рівненський, 1-44
- вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А
- вул. Лікаря Бончука, 28, 28А, 30
- вул. Шістдесятників, 4А-15
- вул. Правобережна, 45А-55/1
- вул. Республіканська, 93А, 93
- вул. Ігоря Сердюка, 27, 31/16
- вул. Лейтенанта Покладова, 11/29, 18
- вул. Оксани Петрусенко, 18А
- вул. Софіївська, 75
- вул. Бориса Чичибабіна, 48-67
- вул. Соні Делоне, 33-40
- просп. Полтавський, 245-275
- пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7
- Туп. 1-й Парковий, 3-8
- пр. 2-й Кохнівський, 3-10
- туп. 2-й Парковий, 3-8/2
- пр. 3-й Кохнівський, 4-18
- вул. Вагонна, 10-32
- пров. Деповський, 1-23
- вул. Житлобудівна, 3/20-25Г
- пров. Житлобудівний, 2/34-16
- пр. Житлобудівний, 3-20/11
- вул. Кохнівська, 63-108
- пров. Межовий, 9, 23
- вул. Військова, 1/37-15
- вул. В’ячеслава Чорновола, 29
- вул. Деповська, 56-63/5
- вул. Миколи Кучми, 43-72
- вул. Редутна, 77/2, 87/26
- пров. Редутний, 10-29
- пров. Столярний, 20-39
- вул. Академіка Герасимовича, 49, 51
- вул. Гайдамацька, 11/21-32
- вул. Кавалерійська, 8-49
- пров. Олега Ольжича, 1-20
- пров. Чигиринський, 2-31
- вул. Кавалерійська, 26
- туп. 1-й Гайдамацький, 3-6
- туп. 2-й Гайдамацький, 3-5
- пров. Гайдамацький, 2/55-45
- вул. Академіка Герасимовича, 55, 62
- вул. Космонавтів, 47/2-86
- вул. Михайлівська, 16/42-21
- пров. Михайлівський, 1Б-20
- вул. Пилипа Орлика, 6/21-11/37
- пров. Пилипа Орлика, 2/53-24
- вул. Чумацький Шлях, 45-67
- вул. Академіка Герасимовича, 49, 51
- вул. Гайдамацька, 11/21-32
- вул. Кавалерійська, 8-49
- пров. Олега Ольжича, 1-20
- пров. Чигиринський, 2-31
- вул. Кавалерійська, 26
- вул. Деповська, 67
- вул. Майора Борищака, 12Б
- вул. Басейна, 4-26/93
- вул. Деповська, 62-77/6
- вул. Миколи Кучми, 65-92
- вул. Силікатна, 1/19, 3, 5, 9, 11, 14
- пров. Столярний
- вул. Володимира Івасюка, 31А, 54-56А
- наб. Лейтенанта Дніпрова, 35-43
- пр-д Михайла Старицького, 3-15
- пров. Художній, 14-29А
- вул. Художня, 12-57
- пров. Яблуневий, 2-14
- вул. Лікаря О. Богаєвського, 4А
- вул. Халаменюка, 4-8
- вул. Соборна, 38, 40/2
- вул. Володимира Івасюка, 102/13, 104/12
- вул. Єгорова, 5-11
- вул. Республіканська, 23-94
- вул. Капітана Трусова, 39-46
- вул. Квітки Цісик, 5/48-15
- вул. Майора Пугача, 13-50/11
- просп. Свободи, 62, 64, 92/17, 100
- вул. Василя Симоненка, 90-112
- вул. Генерала Чайки, 1, 29
- пров. Ємельяненко, 3
- вул. Михайла Калачевського, 3, 5, 6, 9
- вул. Чайковського, 24Б-95А
- просп. Полтавський, 142-174
- вул. Богдана Хмельницького, 5, 5А
- вул. Миколи Гоголя, 4/8
- вул. Коцюбинського, 1-6
- вул. Перемоги, 11-13Б.
З 8.00 до 19.00
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