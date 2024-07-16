Де у середу цілий день не буде світла: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У середу, 17 липня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 6.00 до 18.00 вул. Академіка Герасимовича, 95-204

вул. Білецьківська, 15-66

вул. Гайдамацька, 80-147

пров. Гарматний, 3-22

вул. Івана Чорнобаби, 4-27

пров. Калиновий, 1-9А

пров. Криворізький, 2/2-18

вул. Народних Ополченців, 1-46

пр. Ополченський, 6-14

вул. Пілотів, 17-44

пр. Пілотів, 4-49

вул. Сагайдачного, 8-15

вул. Сержанта Мельничука, 16

вул. Ярослава Мудрого, 1-32

Туп. Урожайний, 1-12

вул. Гайдамацька, 88

вул. Чумацький Шлях, 87-129

Туп. Айвазовського

вул. Андрія Ізюмова

пров. Андрія Ізюмова

пр-д Андрія Ізюмова

вул. Бажана

вул. Барвінкова

вул. Бориса Чичибабіна

вул. Бориса Урбанського

вул. Бузкова

вул. Василя Симоненка

вул. Володимира Баранова

вул. Володимира Винниченка

вул. Газопровідна

вул. Генерала Чайки

вул. Гетьманська

вул. Данила Галицького

вул. Експресівська

вул. Івана Нагнибіди

вул. Ігоря Сікорського

вул. Кобзарська

вул. Козацька

вул. Кропивницького

вул. Миколи Міхновського

вул. Новомиргородська

вул. Якова Петруся

вул. Полковника Оксанченка

вул. Размислова

просп. Полтавський. З 8.00 до 17.00 вул. Академіка Герасимовича, 2-46А

пров. Алли Горської, 1, 2, 6-8

вул. Василя Сліпака, 8-45А

пров. Дніпровський, 1-6

пров. Олександра Олеся, 13, 13/1

пров. Сержанта Онопченка, 21-49

вул. Арсенальна, 24/24, 26/1

пров. Арсенальний, 3-16

вул. Європейська, 44А-58/20

вул. Нагірна, 1/3-30А

туп. Петра Григоренка, 1, 2, 27

вул. Сержанта Мельничука, 36

пров. Уласа Самчука, 3-41

вул. Чередницька, 22-39

вул. Європейська, 58/20

туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8

пров. Кам'яногірський, 3/1-24

вул. Озерна, 3-13

туп. Озерний, 3/7-26/13

вул. Садківська, 15/20-30/15

пров. Садківський, 2-34А

туп. Садківський, 3/3-23

пров. Василя Барки, 3-22

вул. Володимира Винниченка, 3-20А

вул. Козацька, 15/22, 17/9

вул. Плеханова, 4, 14/2

вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17

вул. Софіївська, 36А-38/19

вул. Небесної Сотні, 2

вул. Українська, 5

вул. Шевченка, 11, 13

вул. Джерельна, 16, 18

пров. Рівненський, 1-44

вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А

вул. Лікаря Бончука, 28, 28А, 30

вул. Шістдесятників, 4А-15

вул. Правобережна, 45А-55/1

вул. Республіканська, 93А, 93

вул. Ігоря Сердюка, 27, 31/16

вул. Лейтенанта Покладова, 11/29, 18

вул. Оксани Петрусенко, 18А

вул. Софіївська, 75

вул. Бориса Чичибабіна, 48-67

вул. Соні Делоне, 33-40

просп. Полтавський, 245-275

пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7

Туп. 1-й Парковий, 3-8

пр. 2-й Кохнівський, 3-10

туп. 2-й Парковий, 3-8/2

пр. 3-й Кохнівський, 4-18

вул. Вагонна, 10-32

пров. Деповський, 1-23

вул. Житлобудівна, 3/20-25Г

пров. Житлобудівний, 2/34-16

пр. Житлобудівний, 3-20/11

вул. Кохнівська, 63-108

пров. Межовий, 9, 23

вул. Військова, 1/37-15

вул. В’ячеслава Чорновола, 29

вул. Деповська, 56-63/5

вул. Миколи Кучми, 43-72

вул. Редутна, 77/2, 87/26

пров. Редутний, 10-29

пров. Столярний, 20-39

вул. Академіка Герасимовича, 49, 51

вул. Гайдамацька, 11/21-32

вул. Кавалерійська, 8-49

пров. Олега Ольжича, 1-20

пров. Чигиринський, 2-31

вул. Кавалерійська, 26

туп. 1-й Гайдамацький, 3-6

туп. 2-й Гайдамацький, 3-5

пров. Гайдамацький, 2/55-45

вул. Академіка Герасимовича, 55, 62

вул. Космонавтів, 47/2-86

вул. Михайлівська, 16/42-21

пров. Михайлівський, 1Б-20

вул. Пилипа Орлика, 6/21-11/37

пров. Пилипа Орлика, 2/53-24

вул. Чумацький Шлях, 45-67

вул. Академіка Герасимовича, 49, 51

вул. Гайдамацька, 11/21-32

вул. Кавалерійська, 8-49

пров. Олега Ольжича, 1-20

пров. Чигиринський, 2-31

вул. Кавалерійська, 26

вул. Деповська, 67

вул. Майора Борищака, 12Б

вул. Басейна, 4-26/93

вул. Деповська, 62-77/6

вул. Миколи Кучми, 65-92

вул. Силікатна, 1/19, 3, 5, 9, 11, 14

пров. Столярний

вул. Володимира Івасюка, 31А, 54-56А

наб. Лейтенанта Дніпрова, 35-43

пр-д Михайла Старицького, 3-15

пров. Художній, 14-29А

вул. Художня, 12-57

пров. Яблуневий, 2-14

вул. Лікаря О. Богаєвського, 4А

вул. Халаменюка, 4-8

вул. Соборна, 38, 40/2

вул. Володимира Івасюка, 102/13, 104/12

вул. Єгорова, 5-11

вул. Республіканська, 23-94

вул. Капітана Трусова, 39-46

вул. Квітки Цісик, 5/48-15

вул. Майора Пугача, 13-50/11

просп. Свободи, 62, 64, 92/17, 100

вул. Василя Симоненка, 90-112

вул. Генерала Чайки, 1, 29

пров. Ємельяненко, 3

вул. Михайла Калачевського, 3, 5, 6, 9

вул. Чайковського, 24Б-95А

просп. Полтавський, 142-174

вул. Богдана Хмельницького, 5, 5А

вул. Миколи Гоголя, 4/8

вул. Коцюбинського, 1-6

вул. Перемоги, 11-13Б. З 8.00 до 19.00 С. Потоки.

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