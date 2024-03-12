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Надзвичайні новини

Кременчуцькі патрульні загасили палаючий тролейбус

Сьогодні, 13:26 Переглядів: 333

 

Внаслідок пожежі постаждалих немає

12 березня близько 8.15 на проспекті Свободи у Кременчуці загорівся тролейбус. Працівники патрульної поліції пожежу загасили. Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

Під час ранкового патрулювання двоє правоохоронців помітили тролейбус, з даху якого йшов дим. Поліцейські спочатку евакуювали усіх пасажирів, а потім один з них піднявся на дах тролейбуса та вогнегасником загасив пожежу.



Внаслідок загоряння тролейбусу із пасажирів ніхто не постраждав.

Нагадаємо, схожу пожежу у тролейбусі надзвичайники загасили у грудні минулого року. Із пасажирів ніхто не постраждав.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука Джерело відео: Патрульна поліція Кременчука
Теги: тролейбус пожежа вогонь патрульна поліція
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