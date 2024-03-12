Кременчуцькі патрульні загасили палаючий тролейбус

12 березня близько 8.15 на проспекті Свободи у Кременчуці загорівся тролейбус. Працівники патрульної поліції пожежу загасили. Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.
Під час ранкового патрулювання двоє правоохоронців помітили тролейбус, з даху якого йшов дим. Поліцейські спочатку евакуювали усіх пасажирів, а потім один з них піднявся на дах тролейбуса та вогнегасником загасив пожежу.
Внаслідок загоряння тролейбусу із пасажирів ніхто не постраждав.
Нагадаємо, схожу пожежу у тролейбусі надзвичайники загасили у грудні минулого року. Із пасажирів ніхто не постраждав.
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