Під Кременчуком поліціянти повернули жінці пакет...

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 236

У Градизькій територіальній громаді Кременчуцького району поліціянти допомогли мешканці повернути загублені важливі документи. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Поліцейські офіцери отримали від громадян пакет з документами, які, ймовірно, були загублені. Встановивши, що документи належать жительці Новогалещинської територіальної громади, поліцейські швидко організували повернення втраченого майна власниці через колегу з Новогалещинської громади.

Виявилося, що в папці знаходилися документи, важливі для родини власниці.

Правоохоронці нагадують, що у разі виявлення чужих документів та речей, не слід намагатися самотужки розшукувати власників, а телефонувати натомість до поліції на номер 102.