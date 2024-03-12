З інтригами та серіями пенальті МФК «Кремінь» виступив на турнірі Utmost Cup

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Футбольні команди МФК «Кремінь» взяли участь у Всеукраїнському турнірі Utmost Cup, демонструючи напружені матчі та захоплюючі серії пенальті

Футбольні команди МФК «Кремінь» виступили на Всеукраїнському турнірі Utmost Cup. Також кременчуцькі команди зіграли на турнірі Валерія Лобановського та провели міський турнір Kremin Football League.

«Кремінь» 2007 змагався у Всеукраїнському турнірі Utmost Cup

Футболісти «Кремінь» 2007 взяли участь у Всеукраїнському турнірі Utmost Cup. Участь у змаганнях взяли 12 команд з усієї України. Турнір стартував 29 лютого й завершилися 3 березня. МФК «Кремінь» на змаганнях представили вихованці Сергія Мурадяна.

У групі С «Кремінь» переміг ДЮСШ-14 Київ (3:1) та одеський «Чорноморець» (1:0), але поступився «УФК-Кривбас» (1:4).

У ¼ фіналу «Кремінь» переміг київський «Атлет» з рахунком 1:0, а у півфіналі поступилися харківському «Атлету» (0:3). В боротьбі за бронзові нагороди наші хлопці знову зустрілися «УФК-Кривбас», єдиною командою, якій поступилися на турнірі. На жаль, і вдруге «Кремінь» поступився команді з Дніпра. Матч завершився з рахунком — 0:1.

Кращим захисником турніру Utmost Cup став Тимофій Хрестовий з МФК «Кремінь»

«Кремінь» 2008 став переможцем Срібної ліги всеукраїнського турніру Utmost Cup

Футболісти «Кремінь» 2008 взяли участь у Всеукраїнському турнірі Utmost Cup. 24 команди змагалися протягом трьох днів, з 7 до 10 березня. «Синьо-білу» родину представили вихованці тренерів Антона й Олександра Диндікових — «Кремінь» 2008.

У групі В «Кремінь» зазнав лише однієї поразки та посів друге місце у турнірній таблиці.

«Зміна» Київ — «Кремінь» — 0:4

«Поділля» Хмельницький — Кремінь — 0:2

«Кремінь» — ДЮСШ ФА Кривбас Кривий Ріг — 3:5

У ¼ Срібної ліги «Кремінь» переміг «ВІК-Волинь» Володимир у серії після матчевих пенальті — 1:1 (5:4). Наші хлопці у півфіналі перемоги «Олександрію» з рахунком 3:2. У фіналі «Кремінь» переміг київську «Зміну» — 2:0 та завоював золоті нагороди у Срібній лізі.

«Кремінь» 2012 змагався в Кубку Валерія Лобановського

8-10 березня у Києві відбувся Всеукраїнський дитячий футбольний турнір «Кубок Валерія Лобановського 2024» серед дітей 2012 року. Участь у змаганнях взяли 32 команди з різних міст України.

«Кремінь» під керівництвом тренера Володимира Дичка зіграв у групі F: ПФК Рось, КДЮСШ Козак та Нива (Вінниця).

У перший день «синьо-білі» зустрілися з ПФК Рось та перемогли з рахунком 0:5 та потім перемогли з таким же рахунком Ниву (Вінниця). Другий ігровий день розпочали свій поєдинок результативною нічиєю (1:1) і вийшли у ¼ «Золотої Ліги» з командою Чемпіон ПБ та поступилися з рахунком 0:2.

У поєдинку за 5-8 місце перемогли київське «Динамо» з рахунком 1:2 (дублем відзначився Гошкович Давид).

Останньою грою з УФК Кривбас завершилася впевненою перемогою (2:0).

Футболісти «Кремінь» стали володарями кубка Kremin Football League

9 березня у Кременчуці завершився футбольний турнір Kremin Football League, серед команд 2014-2016 року народження. Змагання стартували 25 листопада й тривали протягом 3,5 місяців.

У Срібній лізі зіграли: Кремінь 2014, Кремінь 2014-2, Нафтохімік 2014, Ягуар 2014, Кремінь 2015 та Ягуар 2015.

У Golden league Super league: Кремінь 2014, Кремінь 2016, Нафтохімік 2015, Ягуар 2014, Кремінь 2015 та Ягуар 2015.

Підсумкова таблиця

Super League

Gold group І М О

1. Кремінь 15 7 39-16 16

2️. Ягуар 14 7 38-15 13

3️. Нафтохімік 14 7 24-26 12

Silver group

1️. Кремінь 14 7 28-25 12

2️. Кремінь 14-2 7 31-37 9

3️. Ягуар 15 7 14-55 0

KFL Golden League

І М О

1️. Ягуар 14 7 40:13 14

2️. Нафтохімік 15 7 36:16 13

3️. Кремінь 15 7 22:15 12

Silver group

1️. Кремінь 16 7 44:18 13

2️. Кремінь 14 7 12:16 4

3️. Ягуар 15 7 3:79 3