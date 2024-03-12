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Надзвичайні новини

У Полтаві жінка зарізала родича — поліція

Сьогодні, 11:43 Переглядів: 615

 

Підозрювану затримали

11 березня у квартирі на вулиці Євгена Сверстюка в Полтаві жінка вбила родича, повідомила пресслужба Полтавської поліції. Близько 9.35 медики сповістили поліціянтів про чоловіка зі смертельним ножовим пораненням.

Начальник відділення поліції № 1 Ігор Гурин розповів, що 57-річна полтавка під час дозвілля вдарила ножем 58-річного родича. Від отриманих травм чоловік помер на місці події. Експерти проведуть судово-медичну експертизу його тіла, щоб встановити точну причину смерті.

Поліція затримала жінку та вже повідомила їй про підозру. Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу — тримання під вартою.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, що кваліфікує дії як умисне вбивство, з можливим покаранням у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 15 років.

Нагадаємо, що 7 березня поліція Полтавщини затримала чоловіка, підозрюваного у спричиненні ножового поранення 49-річному кременчужанину

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: vinnitsa.info
Теги: ножове поранення смерть ст.115 Полтава
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