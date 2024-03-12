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Надзвичайні новини, Полтавщина

Суд оголосив у розшук полтавку, яка працювала вебкам-моделлю на порносайтах

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 422 Коментарів: 1

 

Підозрювана нещодавно виїхала за кордон

22 лютого Полтавський суд оголосив у розшук та надав дозвіл на затримання жінки, яка працювала вебкам-моделлю на порносайтах. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.

За версією слідства, підозрювана працювала вебкам-моделлю на порносайтах, а нещодавно виїхала за кордон.

Так, поліція зафіксувала один епізод щодо підозрюваної. 19 липня 2023 року, о 21.45 в орендованій квартирі жінка ввійшла під своїм нікнеймом на порносайт та провела трансляцію із записом порно. Після перегляд відео у клієнта порносайту, який переглядав трансляцію, списалися 425 грн. Отримані кошти від злочинної діяльності жінки надалі були переведені в готівку і розподілені між усіма учасниками організованої групи.

15 січня 2024 року жінці оголосили про підозру. Її матір пояснила, що наразі місце знаходження доньки не знає, а телефонний контакт із нею відсутній. Тож 19 січня поліція оголосила підозрювану у розшук, а розслідування призупинили.

Слідчі встановили, що жінка перетнула кордон з Польщею 21 грудня через пункт пропуску «Рава-Руська». А оскільки у діях жінки «вбачаються ознаки тяжкого злочину», то слідчий прохав суд надати дозвіл на її затримання та взяття під варту. Адже вона може впливати на потерпілих та свідків й вчиняти інші кримінальні правопорушення.

 

Нагадаємо, що жінка діяла не сама, а в групі з ще двома чоловіками. Вони відкрили вебстудії та вербували інших дівчат для створення порно.

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Автор: Дарія Згура
Теги: Полтава порнографія розшук суд порностудія
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Коментарі: 1

1 163
evil:
Сьогодні, 13:16

425 грн. На всіх учасників оргпнізованної групи . Шиканули.

Гранатова шобла два роки мародерила на вйійськових закупівлях мільони никто нічого не пачить. Нікто нвкого в розшук не подав .Все владнали. А тут цілих 425 грн. Урон державі нанесли....


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