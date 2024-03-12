Суд оголосив у розшук полтавку, яка працювала вебкам-моделлю на порносайтах

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 422 Коментарів: 1

22 лютого Полтавський суд оголосив у розшук та надав дозвіл на затримання жінки, яка працювала вебкам-моделлю на порносайтах. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.

За версією слідства, підозрювана працювала вебкам-моделлю на порносайтах, а нещодавно виїхала за кордон.

Так, поліція зафіксувала один епізод щодо підозрюваної. 19 липня 2023 року, о 21.45 в орендованій квартирі жінка ввійшла під своїм нікнеймом на порносайт та провела трансляцію із записом порно. Після перегляд відео у клієнта порносайту, який переглядав трансляцію, списалися 425 грн. Отримані кошти від злочинної діяльності жінки надалі були переведені в готівку і розподілені між усіма учасниками організованої групи.

15 січня 2024 року жінці оголосили про підозру. Її матір пояснила, що наразі місце знаходження доньки не знає, а телефонний контакт із нею відсутній. Тож 19 січня поліція оголосила підозрювану у розшук, а розслідування призупинили.

Слідчі встановили, що жінка перетнула кордон з Польщею 21 грудня через пункт пропуску «Рава-Руська». А оскільки у діях жінки «вбачаються ознаки тяжкого злочину», то слідчий прохав суд надати дозвіл на її затримання та взяття під варту. Адже вона може впливати на потерпілих та свідків й вчиняти інші кримінальні правопорушення.

Нагадаємо, що жінка діяла не сама, а в групі з ще двома чоловіками. Вони відкрили вебстудії та вербували інших дівчат для створення порно.