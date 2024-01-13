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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві двоє чоловіків та жінка відкрили вебстудії, де вербували дівчат для створення порно

Сьогодні, 14:16 Переглядів: 510 Коментарів: 1

 

«Запрошували на роботу» дівчат віком від 18 до 35 років, які відчували фінансову скруту

У Полтаві поліція викрила дві вебстудії, де вербували дівчат для створення порноконтенту. Про таке повідомило Слідче управління ГУНП. Правоохоронці встановили учасників організованої злочинної групи – двох чоловіків 29 і 33 років та 27-річну жінку, які заробляли на виготовленні та збуті відеоконтенту порнографічного характеру через інтернет.

Спільники створили дві вебстудії, оснащені сучасною цифровою технікою, у Шевченківському та Київському районах обласного центру. «Запрошували на роботу» дівчат віком від 18 до 35 років, які відчували фінансову скруту.

Під час обшуків за адресами розташування «студій» в автомобілі та у квартирах фігурантів слідчі вилучили понад два десятки мобільних телефонів, понад 40 скретч- та сім-карт різних операторів мобільного зв’язку, десяток системних блоків, вебкамери, ноутбуки, маршрутизатори, роутери, штативи з освітлювальними лампами та інше приладдя, що використовувалося для виготовлення порно. Серед вилученого був також пістолет та 40 набоїв до нього, більш як два десятки банківських карт, фіскальні чеки на придбання валюти, а також готівка.

Двох чоловіків та жінку підозрюють у виготовленні відеопродукції порнографічного характеру, а також у її збуті й розповсюдженні, що вчинені повторно організованою групою (ч. 2, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 301 Кримінального кодексу України). 

Окрім того, 29-річному організатору повідомили про підозру у здійсненні фінансових операцій та правочинів з коштами, одержаними злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК України). А його 33-річному співорганізатору слідчі вручили підозру у незаконному придбанні та зберіганні вогнепальної зброї і бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

У рамках кримінального провадження, що розслідується Слідчим управлінням поліції, триває комплекс необхідних слідчих дій.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Нацполіція Полтавщини
Теги: Полтава порнографія порностудія пістолет
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Коментарі: 1

766
Andron777:
Сьогодні, 14:44

Не розумію, невже до сих пір є придурки які згодні за такі відео ще платити гроші? Такого лайна в інтернеті безкоштовно хоч завались smile


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