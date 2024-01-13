На Полтавщині у пожежі опіки отримав чоловік та його 9-річна дитина

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Займання сталося у приватному будинку в селищі Михайлівка

12 січня у селищі Михайлівка Михайлівської громади Полтавського району у пожежі у приватному будинку опіки отримав 42-річний власник домогосподарства та його 9-річна донька. Про це інформує Полтавське районне управління поліції.

До відділу №3 (м. Карлівка) Полтавського районного управління поліції близько 18.00 надійшло повідомлення від медиків про пожежу в селищі Михайлівка. Постраждалих із тілесними ушкодженнями медики госпіталізували до лікарні.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції вирішує питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки) Кримінального кодексу України. Наразі поліція встановлює обставини та причини події.