Комендантська година, пазл і Касабланка: що кременчужанам почитати на вихідних

Детективний сюжет роману, розпочатий з нібито випадкового знайомства двох персонажів, зацікавить читача, схильного розплутувати подібні історії. Нагромадження подій і викликів, на які мають відповісти досвідчені детективи навіть ціною свого життя, любов і ненависть, заздрість і рішучість, підступність і розплата, — все сполучене оповіддю від третьої особи, яка пильно спостерігала збоку…

Сога Аль-Фіккі «Рейс Каїр — Касабланка» Головна героїня вирішує поїхати до Касабланки. Вона тікає від самої себе у пошуках чогось, чого їй бракує у рідному місті — Каїрі. У літаку відбувається несподівана зустріч, яка повністю змінює хід її життя. Прямуючи до Касабланки, дівчина поринає у спогади, розповідає історію свого життя в Каїрі. Вона описує стосунки зі своїми подругами, підмічає деталі характерів людей, які її оточують, створюючи яскраві портрети сучасної єгипетської молоді.

