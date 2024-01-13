Комендантська година, пазл і Касабланка: що кременчужанам почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
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Дмитро Палій «Порожній пазл»
Детективний сюжет роману, розпочатий з нібито випадкового знайомства двох персонажів, зацікавить читача, схильного розплутувати подібні історії. Нагромадження подій і викликів, на які мають відповісти досвідчені детективи навіть ціною свого життя, любов і ненависть, заздрість і рішучість, підступність і розплата, — все сполучене оповіддю від третьої особи, яка пильно спостерігала збоку…
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Сога Аль-Фіккі «Рейс Каїр — Касабланка»
Головна героїня вирішує поїхати до Касабланки. Вона тікає від самої себе у пошуках чогось, чого їй бракує у рідному місті — Каїрі. У літаку відбувається несподівана зустріч, яка повністю змінює хід її життя. Прямуючи до Касабланки, дівчина поринає у спогади, розповідає історію свого життя в Каїрі. Вона описує стосунки зі своїми подругами, підмічає деталі характерів людей, які її оточують, створюючи яскраві портрети сучасної єгипетської молоді.
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Андрій Кокотюха «Довга комендантська година»
Останні дні лютого 2022 року. Офіцер військової розвідки Влад Хмара виконує завдання під прикриттям охоронця житлового комплексу в стратегічно важливому районі Києва. Він змушений приховувати правду про себе і від колег по роботі, і від нових товаришів по службі. Проте все міняється, коли він дізнається: в столиці з’являється міжнародний терорист, диверсант на прізвисько Гюрза. Зірвати його плани може тільки Хмара…
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