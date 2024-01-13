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Комендантська година, пазл і Касабланка: що кременчужанам почитати на вихідних

Сьогодні, 12:12 Переглядів: 171

 

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок

Дмитро Палій «Порожній пазл»

Детективний сюжет роману, розпочатий з нібито випадкового знайомства двох персонажів, зацікавить читача, схильного розплутувати подібні історії. Нагромадження подій і викликів, на які мають відповісти досвідчені детективи навіть ціною свого життя, любов і ненависть, заздрість і рішучість, підступність і розплата, — все сполучене оповіддю від третьої особи, яка пильно спостерігала збоку…

Сога Аль-Фіккі «Рейс Каїр — Касабланка»

Головна героїня вирішує поїхати до Касабланки. Вона тікає від самої себе у пошуках чогось, чого їй бракує у рідному місті — Каїрі. У літаку відбувається несподівана зустріч, яка повністю змінює хід її життя. Прямуючи до Касабланки, дівчина поринає у спогади, розповідає історію свого життя в Каїрі. Вона описує стосунки зі своїми подругами, підмічає деталі характерів людей, які її оточують, створюючи яскраві портрети сучасної єгипетської молоді.

Андрій Кокотюха «Довга комендантська година»

Останні дні лютого 2022 року. Офіцер військової розвідки Влад Хмара виконує завдання під прикриттям охоронця житлового комплексу в стратегічно важливому районі Києва. Він змушений приховувати правду про себе і від колег по роботі, і від нових товаришів по службі. Проте все міняється, коли він дізнається: в столиці з’являється міжнародний терорист, диверсант на прізвисько Гюрза. Зірвати його плани може тільки Хмара…
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Автор: Руслана Горгола
Теги: книги бібліотека
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