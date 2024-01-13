У будинку мешканця Кременчуцького району поліціянти знайшли автомат та вибухівку

Сьогодні, 11:29 Переглядів: 410 Коментарів: 1

У разі визнання вини судом чоловікові загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі

Поліціянти Полтавщини під час санкціоновано судом обшуку вилучили зброю та набої у приватному домоволодінні 44-річного мешканця одного із сіл Кременчуцького району. Про це інформує Кременчуцьке райуправління поліції.

Оперативники та слідчі відділення №2 Кременчуцького райуправління поліції знайшли у будинку чоловіка набої до автоматичної зброї, магазини до зброї, тротилову шашку, розібраний автомат Калашникова та комплектуючі частини до нього. Речові докази направили на експертне дослідження.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження слідчі поліції встановлюють джерело походження та мету зберігання зброї та вибухівки. Тривають слідчі дії.

У разі визнання вини судом чоловікові загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.