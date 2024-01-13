Микола Корецький
До дня Святого Миколи Чудотворця ми разом з волонтерами провели для діточок свято радості і добра
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Воїни світла, Війна

Схилившись на коліно, Кременчуччина попрощалася з Сергієм Сапом, який загинув на Луганщині

Сьогодні, 11:00 Переглядів: 1

 

Вічна шана загиблому захиснику України 

Вчора, 12 січня, Семенівська громада, схилившись на коліно, провела в останню путь воїна Сергія Сапа. Сержант Збройних сил України другого артилерійного взводу артилерійної батареї другого десантно-штурмового батальйону в/ч А0281 загинув 1 січня 2024 року біля населеного пункту Житлівка Луганської області. 

Віддати шану загиблому бійцю, провести його в останню дорогу прийшли родичі та друзі, представники влади, працівники органів місцевого самоврядування, педагоги та однокласники, військовослужбовці, пересічні громадяни.

Сергій Миколайович народився 2 листопада 1978 р. у селі Веселий Поділ. У 1993 р. закінчив місцеву школу. Потім продовжив навчання у Кременчуці, де здобув професію газоелектрозварювальника. Строкову службу в лавах Збройних сил України проходив у навчальному центрі «Десна». Працював за спеціальністю на Веселоподільській дослідно-селекційній станції до 2008 р. Знайомі говорять, що Сергій був людиною із «золотим серцем» та доброю душею.

Після повномасштабного російського вторгнення у 2022 р. Сергій Сапа став на захист Батьківщини. За час служби у його особистому житті сталася трагедія — померла мати.

Останній бій Сергій Миколайович Сапа прийняв 1 січня 2024 р. у населеному пункті Житлівка Луганської області.

0
Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 52 від 28 грудня 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 51 від 21 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 50 від 14 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 49 від 7 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх