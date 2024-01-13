Схилившись на коліно, Кременчуччина попрощалася з Сергієм Сапом, який загинув на Луганщині

Сьогодні, 11:00 Переглядів: 1

Вчора, 12 січня, Семенівська громада, схилившись на коліно, провела в останню путь воїна Сергія Сапа. Сержант Збройних сил України другого артилерійного взводу артилерійної батареї другого десантно-штурмового батальйону в/ч А0281 загинув 1 січня 2024 року біля населеного пункту Житлівка Луганської області.

Віддати шану загиблому бійцю, провести його в останню дорогу прийшли родичі та друзі, представники влади, працівники органів місцевого самоврядування, педагоги та однокласники, військовослужбовці, пересічні громадяни.

Сергій Миколайович народився 2 листопада 1978 р. у селі Веселий Поділ. У 1993 р. закінчив місцеву школу. Потім продовжив навчання у Кременчуці, де здобув професію газоелектрозварювальника. Строкову службу в лавах Збройних сил України проходив у навчальному центрі «Десна». Працював за спеціальністю на Веселоподільській дослідно-селекційній станції до 2008 р. Знайомі говорять, що Сергій був людиною із «золотим серцем» та доброю душею.

Після повномасштабного російського вторгнення у 2022 р. Сергій Сапа став на захист Батьківщини. За час служби у його особистому житті сталася трагедія — померла мати.

Останній бій Сергій Миколайович Сапа прийняв 1 січня 2024 р. у населеному пункті Житлівка Луганської області.