Футболісти «Кременя» провели руханку з Санта-Клаусом та зіграли проти батьків

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Різдвяно-новорічні свята активно відзначили вихованці міського футбольного клубу «Кремінь». За інформацією пресслужби МФК «Кремінь», діти вийшли на поле проти батьків, а також взяли участь у кількох новорічних турнірах.

Юні футболісти «Кремінь» 2015 зіграли товариський матч з батьками. На поле вийшли татусі спортсменів, а ворота захищала мама одного з футболістів.

Поле заповнили веселими моментами та викрутасами. Діти постійно обігрували своїх батьків, використовуючи швидкість та гнучкість. Батьки натомість виявляли винахідливість та досвід, намагаючись зупиняти атаки дітей та влучно контратакувати.

Також перед Новим роком футболісти «Кремінь» 2016 зіграли товариський матч з батьками.

«Кремінь» 2013 зіграли товариський матч з батьками. Передачі, підкати, викрутаси та веселий сміх лунали на полі. Діти та батьки провели час як одна велика сім’я, насолоджуючись футболом. Нехай такі товариські матчі зближують дітей та їх батьків, даруючи радість та спогади на все життя.

30 грудня вихованці Олега Казьмірчука «Кремінь» 2012 провели крайнє тренування у цьому році. Цікаве тренування й запекла гра трьома складами разом з батьками, а на фініш — серія післяматчевих пенальті.

«Кремінь» 2013 вітає з Новим роком.

«Кремінь» 2007 разом з тренером Сергієм Мурадяном відсвяткували завершення року. На стадіоні «Кремінь-Арена» футболісти провели рік і разом святкували останній рік в такому складі, бо для «синьо-білих» він останній у дитячому футболі.

«Кремінь» 2015 завоював «бронзу» Всеукраїнського зимового кубка «Табло-Дніпро-80» з футзалу

З 26 до 29 грудня у Черкасах відбувся традиційний VII Всеукраїнський дитячий турнір з футзалу «Зимовий кубок «Табло-Дніпро-80». Участь у змаганнях взяли 8 команд 2015 року народження. МФК «Кремінь» представили вихованці Олександра Янковського — «Кремінь» 2015.

Результати Зимового кубка:

«СДЮСШОР» — «Кремінь» 0:1

«Рось» — «Кремінь» 1:1

«Дніпро-80» — «Кремінь» 1:0

«Кремінь» — «Дніпро-80-2015» 4:3

«Кремінь» — «Юність» 1:3

«Кремінь» — «Зірка» 4:0

«Чайка» — «Кремінь» 0:5

Нападник «Кременя» Нікіта Рева увійшов до символічної збірної зимового кубка «Табло-Дніпро-80».

«Кремінь» 2008 завершив рік футбольним вікендом

У Черкасах протягом двох днів – 16 та 17 грудня – відбувся футбольний вікенд серед юнаків 2008 р.н. Участь у змаганнях взяли 9 команд: «Олександрія», «Десна» Чернігів, «Дніпро-80» Черкаси, «ДЮСШ-15» Київ, «Зміна» Біла Церква, «Лівий Берег» Київ, «ЛНЗ» Черкаси, «Молодь» Полтава. «Кремінь» був представлений вихованцями Антона й Олександра Диндікових. У підсумку «синьо-білі» посіли 4 місце.

«Кремінь» зіграв у групі В:

«Десна» — «Кремінь» 2:0

«Кремінь» — «Зміна» 2:0

«Зміна» — «Десна» 0:1

1. Десна

2. Кремінь

3. Зміна

У матчах за 4-6 місця:

«Лівий Берег» — «ДЮСШ-15» 0:0

«Лівий Берег» — «Кремінь» 0:1

«ДЮСШ-15» — «Кремінь» 1:3

«Кремінь» 2014 двома командами змагався у «Кубку перемоги»

14-17 грудня в Івано-Франківську відбувся «Кубок перемоги». «Кремінь» був представлений двома командами вихованців Ярослава Здирка.

«Кремінь-2» посів 13 місце. У групі «синьо-білі» поступилися «Зміна-Оболонь» Київ, «МДЮСШ» Дніпро, «Прикарпаття» Івано-Франківськ, за 13-15 місце перемогли «Єдність» Київ та «Ураган-2» Івано-Франківськ.

«Кремінь» — 4 місце. У групі здобули нічию зі «Зміна» Київ, перемоги над «Ураган» та «Ніка» Івано-Франківськ. У півфіналі футболісти поступилися «Прикарпаттю» Івано-Франківськ, у грі за 3-є місце програли ФК «Львів».

«Кремінь» 2012 — бронзовий призер турніру «Промінь мрії Cup»

З 18 до 20 грудня у Горішніх Плавнях проходив турнір з футболу «Промінь мрії Cup» серед дітей 2012 р. н.

У змаганнях взяли участь 10 команд з Полтавської та Кіровоградської областей. МФК «Кремінь» представляли вихованці тренера Олега Казьмірчука «Кремінь» 2012. Наші хлопці у групі Б зустрічалися з «Гірник-Спорт червоні» (Горішні Плавні), «КДЮСШ-2» (Світловодськ), «Лідер» (Кобеляки), «КДЮСШ» (Кам’яні Потоки).

За результатами 4 ігор групового етапу «синьо-білі» пробились у півфінал основного кубка, де зустрілися з переможцем групи А, світловодським «КДЮСШ».

У запеклій і дуже напруженій боротьбі наші хлопці поступились з рахунком 4:2 та вже продовжили змагання за бронзові нагороди турніру.

У матчі за третє місце вихованці Олега Казьмірчука розгромно перемогли «КДЮСШ» з Кам’яних Потоків з рахунком 7:1, тим самим ставши бронзовими призерами турніру «Промінь мрії CUP».

Різдвяна зустріч на стадіоні «Кремінь-Арена»

26 грудня футболісти «Кремінь» 2010 провели товариську різдвяну зустріч. Вихованці Анатолія Безуса та Олександра Назаренка зіграли матч на стадіоні «Кремінь-Арена». «Синьо-білі» перемогли полтавську «Ворсклу» з рахунком — 2:1.

Футбольний новорічний турнір

28 грудня у манежі «Політехнік» відбувся «Новорічний турнір» з футболу. Участь у змаганнях взяли 4 команди: «Кремінь» 2010 (тренери Олександр Назаренко та Анатолій Безус), «Кремінь» 2011 (тренер Євген Маринич), полтавська «Молодь» та «Гірник-Спорт» із Горішніх Плавнів.

Переможцем турніру став «Кремінь» 2010, «Молодь» здобула срібні нагороди, «Гірник-Спорт» — бронзові медалі, 4 місце посіли гравці «Кремінь» 2011.

Кращими гравцями стали:

Іван Супрун («Кремінь» 2010)

Тимур Гаряга («Молодь»)

Дмитро Музика («Гірник-Спорт»)

Іван Федоренко («Кремінь» 2011)

«Кремінь» 2008 зіграє у Кубку ДЮФЛУ 2024

А вже 27 січня МФК «Кремінь» візьме участь у зимовому Кубку ДЮФЛУ 2024. «Синьо-білі» будуть представлені вихованцями Антона й Олександра Диндікових.

Змагання проходять серед команд U-16. Команди розділені на 8 зон, де за підсумками ігор по дві кращі команди виходять в 1/8 фіналу Кубку ДЮФЛУ 2024.

«Кремінь» зіграє у 7 групі з полтавськими командами ДЮФШ ФК «Ворскла», ДЮФШ ФК «Ворскла» U-15, «Молодь», «Молодь» U-15 та харківським «Металістом 1925».

Розклад ігор: