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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині чоловік тягав за волосся та бив дружину, бо вона відмовила йому у близькості

Сьогодні, 09:04 Переглядів: 724 Коментарів: 1

 

Суд оштрафував його на 510 гривень

На Полтавщині чоловік тягав за волосся та бив свою дружину, бо вона відмовила йому у близькості. 8 січня Миргородський міськрайонний суд Полтавської області виніс нападнику вирок.

У матеріалах справи йдеться, що непрацюючий миргородець, який має на утриманні 11-річного сина, 13 листопада 2023 року близько 15.00 схопив дружину за волосся і кулаком побив по лобу, підборіддю, правій щоці, лівому та правому оку. Після цього, продовжуючи тримати її за волосся, бив у потилицю, шию, грудну клітину. Від отриманих ударів вона упала на ліжко та закрила голову руками. Тоді нападник, ставши над жінкою, наніс їй ще кілька ударів у грудну клітину. Потерпіла отримала синці.

У судовому засіданні обвинувачений визнав себе винним та пояснив, що побив жінку через ревнощі. Побита дружина розповіла, що чоловік вимагав від неї близькості. Коли вона відмовила, він почав бити її по голові, грудях та тулубу.

Суд визнав нападника винним у проступку за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України та призначив йому штраф у 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 510 гривень. Вирок може бути оскаржений до Полтавського апеляційного суду протягом 30 днів шляхом подачі апеляційних скарг через Миргородський міськрайонний суд.

Раніше «ТелеграфЪ» писав, що на Полтавщині один чоловік побив дружину, інший — матір. Обидва сплатять штраф у 850 гривень.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: sobitie.com.ua
Теги: вирок суду вирок суд штраф побиття
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Коментарі: 1

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Andron777:
Сьогодні, 10:36

Шо це за покарання таке 510 грн? За таке треба не менше 5 років тюряги давати!


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