Центр професійного розвитку педагогічних працівників отримав добірку мотиваційної літератури

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Для фахівців Центру професійного розвитку педагогічних працівників (ЦПРПП) закуплена добірка мотиваційної літератури. Видання придбані коштом Благодійного фонду Полтавського ГЗК. Це книги з психології та саморозвитку, економіки, педагогіки, які матимуть професійну користь для працівників закладу.

Центр професійного розвитку педагогічних працівників отримав добірку мотиваційної літератури. У закладі відбулася коротка презентація видань за участі міського голови Дмитра Бикова та директора Благодійного фонду Полтавського ГЗК В’ячеслава Мінязева.

«Це наш спільний проєкт із колегами з Києво-Могилянської академії, — розповів Дмитро Биков. — Вони запропонували співпрацювати й закупити цей перелік книжок для ЦПРПП і всіх бажаючих ознайомитися із сучасною спеціалізованою літературою».

Міський голова висловив подяку директору Благодійного фонду Полтавського ГЗК, який надав фінансову допомогу ЦПРПП на придбання книг. Засновниками фонду є підприємець, інвестор, меценат Костянтин Жеваго та голова правління ПРАТ «Полтавський ГЗК» Віктор Лотоус.

«Підтримка дуже важлива як для розвитку фахівців освітньої галузі, так і для всіх, хто зараз цікавиться розвитком науки педагогіки», — підкреслив Дмитро Биков.

Як зізналася директорка ЦПРПП Ірина Горобченко, фахівці закладу в захопленні від того, що збулася їхня мрія — започаткувати власну бібліотеку.

«З’явилася перша бібліотека, якою зможуть користуватися не тільки фахівці ЦПРПП, відділу освіти, а й керівники освітніх закладів, — наголосила вона. — Представники Києво-Могилянської бізнес-школи, які дуже ретельно, з любов’ю, підібрали для нас ці книги, налаштовані на те, щоб відбувалися якісні зміни. Ці книги — практичний скарб. Це не просто теорія. Це зібраний найкращий досвід».

Ірина Горобченко презентувала отримані видання. Зокрема, акцентувала на роботі «Більдунг. Нордичний секрет краси та свободи» Лене Рейчел Андерсен і Томаса Бйоркмана. Директорка ЦПРПП коротко виклала зміст книги. У ній йдеться про роки позаминулого століття, коли країни Північної Європи перебували в напрочуд поганому соціально-економічному стані, були серед найбідніших на континенті. А нині є одними з найуспішніших.

«Тут високий рівень життя, якісна медицина, безкоштовна освіта. У чому ж секрет? — ставлять питання автори. — У більдунгу — так скандинави називають усебічний і гармонійний розвиток особистості й суспільства».

У скандинавських країнах, зазначила Ірина Горобченко, цей концепт було втілено у практичних принципах суспільних змін.

«Чи можна цю ідею використати нині, коли світ суттєво змінився? Чи актуальна вона для України? Чому важливо розвивати потенціал кожної особистості? На ці та інші запитання відповідають автори книжки», — наголосила очільниця закладу.

Не менш цікавою роботою, на її думку, є «Школознавство» Галини Ткачук.

«У ній — все про розвиток школи від античності до сучасності з елементами іронії. Вона дає можливість проаналізувати те, що відбувалося в різних школах у різних країнах», — вказала Ірина Горобченко.

Ще одне видання — «Цифрові громадяни» Річарда Кулатта. Автор радить, як виробити у дітей здорові навички користування сучасними технологіями. Він пропонує позитивний підхід до підготовки дітей до життя в цифровому світі. Виділяє п’ять навичок, які має розвинути кожен: збалансованість, поінформованість, інклюзивність, активність, усвідомленість. Ірина Горобченко висловила впевненість, що «цей практичний посібник допоможе батькам і дітям відкрити для себе безпечний шлях до «цифрового громадянства» і при цьому зробити онлайн-­­світ кращим».

Дмитро Биков зазначив, що взяв почитати одну з книжок із люб’язного дозволу керівництва центру. Це «Людина в пошуках справжнього сенсу. Психолог у концтаборі» австрійського психолога й філософа Віктора Франкла. Як зауважила Ірина Горобченко, у ній розповідається «про страшні речі, і водночас вона корисна для кожного». Автор описав власний досвід перебування в нацистському концентраційному таборі під час Другої світової війни.

«Ця книга — позачасова формула виживання, роздуми на тему нездоланного дару захистити себе перед лицем невимовного страждання, а також нагадування про відповідальність кожного з нас за те, щоб цінувати співтовариство людей», — наголосила Ірина Горобченко.

Віктор Франкл дійшов висновку, зауважила вона, що людина здатна пристосовуватись до будь-яких умов, якщо має відчуття сенсу. На думку автора, справжній сенс життя потрібно радше відкривати у навколишньому світі, ніж у самій людині. А наше особисте

буття завжди скероване до чогось або когось іншого — це сенс, який потрібно здійснити.

«Що більше ви забуваєте про себе, віддаючись виконанню справи чи коханню до іншої людини, то більш людяним стаєте і тим повніше реалізуєте себе», — процитувала автора Ірина Горобченко.

Для ентузіастів саморозвитку стане в пригоді мотиваційна книга «Застеляйте ліжко. Дрібниці, які можуть змінити ваше життя…і, можливо, світ» командувача Військово-морських сил США у відставці Вільяма Макрейвена.

«Автор визначає десять правил, котрих завжди намагався дотримуватися, і які допомогли йому гідно подолати чимало життєвих негараздів. Ця книга допоможе на основі думок автора сформулювати власну ідеологію того, що можна зробити, аби завтрашній день був кращим, ніж сьогоднішній», — вказала директорка ЦПРПП.

Ще одна книга з добірки — «Команда команд: нові правила взаємодії у складному світі» Стенлі Маккрістала, Тантума Колінза, Девіда Сильвермана та Кріса Фасселла.

«Дієвість своєї стратегії «команди команд» дослідив під час бойових дій, а потім і у сфері бізнесу генерал армії США Стенлі Маккрістал. Цю книжку варто прочитати кожному українському керівнику — і тому, хто б’ється з ворогом на полі бою, і тому, хто воює з конкурентами з офісу», — йдеться в анотації до видання.

«Цей досвід можна спробувати використати у сфері спорту, культури, освіти», — зауважила Ірина Горобченко.

Решта книг із добірки, зазначила вона, також спрямовані на самовдосконалення та професійний розвиток.

«Ці видання — справжні актуальні порадники щодо позитивного ставлення до життя», — підкреслила Ірина Горобченко.

«Я впевнена, що всі ці книги дадуть нам можливість для нового розвитку, для нових бесід із вчителями і дітьми, для нових цікавих кроків щодо розвитку нашої громади», — підсумувала керівниця ЦПРПП.