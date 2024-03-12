Для фахівців Центру професійного розвитку педагогічних працівників (ЦПРПП) закуплена добірка мотиваційної літератури. Видання придбані коштом Благодійного фонду Полтавського ГЗК. Це книги з психології та саморозвитку, економіки, педагогіки, які матимуть професійну користь для працівників закладу.
Центр професійного розвитку педагогічних працівників отримав добірку мотиваційної літератури. У закладі відбулася коротка презентація видань за участі міського голови Дмитра Бикова та директора Благодійного фонду Полтавського ГЗК В’ячеслава Мінязева.
Міський голова висловив подяку директору Благодійного фонду Полтавського ГЗК, який надав фінансову допомогу ЦПРПП на придбання книг. Засновниками фонду є підприємець, інвестор, меценат Костянтин Жеваго та голова правління ПРАТ «Полтавський ГЗК» Віктор Лотоус.
Як зізналася директорка ЦПРПП Ірина Горобченко, фахівці закладу в захопленні від того, що збулася їхня мрія — започаткувати власну бібліотеку.
Ірина Горобченко презентувала отримані видання. Зокрема, акцентувала на роботі «Більдунг. Нордичний секрет краси та свободи» Лене Рейчел Андерсен і Томаса Бйоркмана. Директорка ЦПРПП коротко виклала зміст книги. У ній йдеться про роки позаминулого століття, коли країни Північної Європи перебували в напрочуд поганому соціально-економічному стані, були серед найбідніших на континенті. А нині є одними з найуспішніших.
У скандинавських країнах, зазначила Ірина Горобченко, цей концепт було втілено у практичних принципах суспільних змін.
Не менш цікавою роботою, на її думку, є «Школознавство» Галини Ткачук.
Ще одне видання — «Цифрові громадяни» Річарда Кулатта. Автор радить, як виробити у дітей здорові навички користування сучасними технологіями. Він пропонує позитивний підхід до підготовки дітей до життя в цифровому світі. Виділяє п’ять навичок, які має розвинути кожен: збалансованість, поінформованість, інклюзивність, активність, усвідомленість. Ірина Горобченко висловила впевненість, що «цей практичний посібник допоможе батькам і дітям відкрити для себе безпечний шлях до «цифрового громадянства» і при цьому зробити онлайн-світ кращим».
Дмитро Биков зазначив, що взяв почитати одну з книжок із люб’язного дозволу керівництва центру. Це «Людина в пошуках справжнього сенсу. Психолог у концтаборі» австрійського психолога й філософа Віктора Франкла. Як зауважила Ірина Горобченко, у ній розповідається «про страшні речі, і водночас вона корисна для кожного». Автор описав власний досвід перебування в нацистському концентраційному таборі під час Другої світової війни.
Віктор Франкл дійшов висновку, зауважила вона, що людина здатна пристосовуватись до будь-яких умов, якщо має відчуття сенсу. На думку автора, справжній сенс життя потрібно радше відкривати у навколишньому світі, ніж у самій людині. А наше особисте
буття завжди скероване до чогось або когось іншого — це сенс, який потрібно здійснити.
Для ентузіастів саморозвитку стане в пригоді мотиваційна книга «Застеляйте ліжко. Дрібниці, які можуть змінити ваше життя…і, можливо, світ» командувача Військово-морських сил США у відставці Вільяма Макрейвена.
Ще одна книга з добірки — «Команда команд: нові правила взаємодії у складному світі» Стенлі Маккрістала, Тантума Колінза, Девіда Сильвермана та Кріса Фасселла.
Решта книг із добірки, зазначила вона, також спрямовані на самовдосконалення та професійний розвиток.
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