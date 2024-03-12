Кременчуцька станція переливання крові терміново потребує донорів усіх груп крові

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 98

Особлива потреба є в II групі крові з резус-негативним фактором

Кременчуцька станція переливання крові терміново потребує донорів усіх груп крові. Особлива потреба є в II групі крові з резус-негативним фактором. Про це стало відомо від працівників установи.

Донорів очікують з 8.00 до 13.00 щоденно, крім суботи та неділі, за адресою вулиця Івана Мазепи, 8. Прийом у порядку живої черги. З собою мати паспорт та ідентифікаційний код.

Якщо хочете стати донором, пам’ятайте:

напередодні не можна їсти жирного, смаженого, копченого, солоного;

за 48 годин до процедури не пити алкоголь;

за дві години не палити;

жінкам приходити за 5 днів після закінчення менструації.

У медзакладі просять людей не приходити на голодний шлунок, щоб не стало зле. Перед здачею крові можна пити чай, каву, негазовану воду, компот та їсти печиво.