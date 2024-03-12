Перепад температури стимулює орхідею на нові бутони

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 157

Орхідеї — одні з найпопулярніших кімнатних рослин. І все через вишуканість і елегантність їхніх квітів. Але підтримувати квітіння орхідей буває доволі складно

Багато людей стикаються з однією і тією ж проблемою. Навіть після підживлення орхідея випускає нове листя, але не квітконоси. Виявляється, для квітіння деяким видам орхідей потрібен зовсім інший стимул — зміна температурного режиму.

Щоб викликати повторне квітіння в орхідеї, потрібно, щоб вночі була нижча температура. Експерти пояснюють, що орхідеї квітнуть відповідно до сезонів, тому вони реагують на зміни температури навколишнього середовища. Якщо вони відчувають, що ввечері температура починає падати, то вибивають бутони.

Тому в холодну пору рекомендовано ставити орхідеї на підвіконня і за можливості вимикати чи зменшувати опалення на ніч.

В літній же сезон їх потрібно виносити на балкон або терасу. Дехто радить для пишного квітіння, коли орхідея випустила квітконос, деякий час ставити рослину на сонячне місце.

Можна також допомогти рослині вибити квітконос за допомогою правильного підживлення. Спробуйте самостійно приготувати кондиціонер для квітів з кип’яченої рисової води. В ній містяться тіамін, ніацин, фолієва кислота та рибофлавін, які дуже потрібні орхідеї для квітіння. Найкраще кип’ячену рисову воду вносити раз на три-чотири тижні протягом вегетативного періоду.

А щоб приготувати кондиціонер, візьміть склянку звичайного білого рису, підсушити його на сковорідці протягом трьох хвилин, потім перемолоти у блендері. Далі одну чайну ложку такого рисового борошна залийте склянкою окропу, дочекайтеся, щоб вода повністю охолонула.