Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Поговоримо про Малецького. Частина друга
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Для дому і сім'ї, Поради по дому

Перепад температури стимулює орхідею на нові бутони

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 157

 

Орхідеї — одні з найпопулярніших кімнатних рослин. І все через вишуканість і елегантність їхніх квітів. Але підтримувати квітіння орхідей буває доволі складно

Багато людей стикаються з однією і тією ж проблемою. Навіть після підживлення орхідея випускає нове листя, але не квітконоси. Виявляється, для квітіння деяким видам орхідей потрібен зовсім інший стимул — зміна температурного режиму.

Щоб викликати повторне квітіння в орхідеї, потрібно, щоб вночі була нижча температура. Експерти пояснюють, що орхідеї квітнуть відповідно до сезонів, тому вони реагують на зміни температури навколишнього середовища. Якщо вони відчувають, що ввечері температура починає падати, то вибивають бутони.

Тому в холодну пору рекомендовано ставити орхідеї на підвіконня і за можливості вимикати чи зменшувати опалення на ніч.

В літній же сезон їх потрібно виносити на балкон або терасу. Дехто радить для пишного квітіння, коли орхідея випустила квітконос, деякий час ставити рослину на сонячне місце.

Можна також допомогти рослині вибити квітконос за допомогою правильного підживлення. Спробуйте самостійно приготувати кондиціонер для квітів з кип’яченої рисової води. В ній містяться тіамін, ніацин, фолієва кислота та рибофлавін, які дуже потрібні орхідеї для квітіння. Найкраще кип’ячену рисову воду вносити раз на три-чотири тижні протягом вегетативного періоду.

А щоб приготувати кондиціонер, візьміть склянку звичайного білого рису, підсушити його на сковорідці протягом трьох хвилин, потім перемолоти у блендері. Далі одну чайну ложку такого рисового борошна залийте склянкою окропу, дочекайтеся, щоб вода повністю охолонула.

0
Автор: Мирослава Українська
Теги: орхідеї квіти
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 8 лютого 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 1 лютого 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 25 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 18 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх