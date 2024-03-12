«Вони не допоможуть»: чи знають кременчужани свого депутата, та чи доводилося до них звертатися

Востаннє у Кременчуці обирали депутатів по округах у жовтні 2020 року. «Кременчуцький ТелеграфЪ» запитав у мешканців міста, чи знають вони свого депутата, та чи доводилося звертатися по допомогу обранців
25 жовтня 2020 року містяни голосували за новим Виборчим кодексом, місцевих депутатів обирали за пропорційною системою з відкритими партійними списками. Місто поділили на шість округів. Два округи сформували у Кременчуцькій районній раді. На виборах до Кременчуцької міської ради перемогли партії «Рідне місто» та «За майбутнє».
До міськради пройшло 6 партій, які поділили 42 мандати наступним чином:
«Кременчуцький ТелеграфЪ» вирішив поцікавитися у жителів міста, чи знають вони свого депутата, та чи доводилося за понад три роки звертатися з будь-яких питань.
Зі списком депутатів Кременчуцької міської ради, місцем та графіком прийому громадян, можна ознайомитися тут.
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