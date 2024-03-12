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«Вони не допоможуть»: чи знають кременчужани свого депутата, та чи доводилося до них звертатися

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 186

 

Востаннє у Кременчуці обирали депутатів по округах у жовтні 2020 року. «Кременчуцький ТелеграфЪ» запитав у мешканців міста, чи знають вони свого депутата, та чи доводилося звертатися по допомогу обранців

25 жовтня 2020 року містяни голосували за новим Виборчим кодексом, місцевих депутатів обирали за пропорційною системою з відкритими партійними списками. Місто поділили на шість округів. Два округи сформували у Кременчуцькій районній раді. На виборах до Кременчуцької міської ради перемогли партії «Рідне місто» та «За майбутнє».

До міськради пройшло 6 партій, які поділили 42 мандати наступним чином:

  • «Рідне місто» — 9382 голоси — 9 мандатів,
  • «За майбутнє» — 9242 голоси — 9 мандатів,
  • «Опозиційна платформа — За життя» — 6972 голоси — 6 мандатів,
  • «Слуга народу» — 6282 голоси — 6 мандатів,
  • «Європейська Солідарність» — 5901 голос — 6 мандатів,
  • ВО «Батьківщина» — 4038 голосів — 5 мандатів.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» вирішив поцікавитися у жителів міста, чи знають вони свого депутата, та чи доводилося за понад три роки звертатися з будь-яких питань.

Зі списком депутатів Кременчуцької міської ради, місцем та графіком прийому громадян, можна ознайомитися тут.

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Автор: Роксолана Жукова Відео: Кирило Воронцов
Теги: Кременчук депутати прийом громадян опитування люди

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