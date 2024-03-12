16 тисяч доларів за виїзд з України: СБУ викрили адвокатку з Полтавщини

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 324

На Полтавщині працівники Служби Безпеки України затримали місцеву адвокатку, яка допомагала ухилянтам виїхати за кордон. Про це повідомляють у пресслужбі Управління СБУ у Полтавській області.

За інформацією правоохоронців, жінка пропонувала «клієнтам» два варіанти «вирішення питання». У першому випадку вона могла надати чоловікам призивного віку сфабриковані висновки військово-лікарської комісії. Також адвокатка вносила ухилянтів до інформаційної системи «Шлях» для виїзду за кордон як водіїв міжнародних рейсів.

Вартість надання таких послуг складала до 16 тисяч доларів.

Подібні схеми працівники СБУ викрили й у Миколаївській та Хмельницькій областях, на Прикарпатті та у Львові — там ухилитися від мобілізації та нелегально виїхати за кордон чоловікам призовного віку допомагали медпрацівники.

Нагадаємо, за минулий рік в Україні кількість ухилянтів зросла вп’ятеро — суди винесли 1257 вироків за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Станом на кінець 2022 року таких вироків було лиш 249.