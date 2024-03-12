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Кременчук

У Кременчуцького РТЦК та СП з'явилася фейкова сторінка у Фейсбуці

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 137 Коментарів: 1

 

Шахраї могли використовувати сторінку для дискредитації Збройних сил України та мобілізації

У Фейсбуці з'явилася фейкова сторінка Кременчуцького районного територіального центру косплектації та соціальної підтримки. Про це повідомили у пресслужбі Полтавського обласного ТЦК та СП.

За словами військових, адміністратори намагалися скопіювати усі дані з офіційної сторінки Кременчуцького РТЦК, щоб набрати достатню кількість аудиторії, а потім намагатися дискредитувати Збройні Сили України, мобілізацію та керівництво країни.

У Полтавському ОТЦК наголошують дотримуватися інформаційної гігієни та не піддаватися на провокації шахраїв.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавський ОТЦК та СП
Теги: Кременчуцький РТЦК та СП Facebook фейк шахраї
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Коментарі: 1

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Andron777:
Сьогодні, 15:15

Так, а чого не поскаржитись у ФБ, щоб заблокували фейкову сторінку?


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