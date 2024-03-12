У Кременчуцького РТЦК та СП з'явилася фейкова сторінка у Фейсбуці

У Фейсбуці з'явилася фейкова сторінка Кременчуцького районного територіального центру косплектації та соціальної підтримки. Про це повідомили у пресслужбі Полтавського обласного ТЦК та СП.
За словами військових, адміністратори намагалися скопіювати усі дані з офіційної сторінки Кременчуцького РТЦК, щоб набрати достатню кількість аудиторії, а потім намагатися дискредитувати Збройні Сили України, мобілізацію та керівництво країни.
У Полтавському ОТЦК наголошують дотримуватися інформаційної гігієни та не піддаватися на провокації шахраїв.
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