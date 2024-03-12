Більше 24 тисяч літрів алкоголю на три мільйони гривень: полтавські БЕБівці викрили незаконний цех

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 6

Працівники Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області викрили діяльність цехів, де незаконного виготовляли алкоголь. Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

Ділки налагодили повний цикл виробництва алкоголю, а потім продавали його у місцеві магазини та заклади харчування без спеціальних на це дозволів. Працівники БЕБ конфіскували близько 24 тис. л спирту і горілчаних виробів на суму понад 3 млн грн.



