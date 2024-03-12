Більше 24 тисяч літрів алкоголю на три мільйони гривень: полтавські БЕБівці викрили незаконний цех

Працівники Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області викрили діяльність цехів, де незаконного виготовляли алкоголь. Про це повідомляють у пресслужбі відомства.
Ділки налагодили повний цикл виробництва алкоголю, а потім продавали його у місцеві магазини та заклади харчування без спеціальних на це дозволів. Працівники БЕБ конфіскували близько 24 тис. л спирту і горілчаних виробів на суму понад 3 млн грн.
Територіально цехи з виготовлення алкоголю розташовані у Харківській області.
Правоохоронці порушили кримінальне провадження щодо підприємців за ч. 3 ст. 204 (Незаконне виготовлення підакцизних товарів з недоброякісної сировини) Кримінального Кодексу України.
Нагадаємо, наприкінці минулого року на Полтавщині викрили колишнього податківця, який покривав незаконну діяльність горілчаного заводу.
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