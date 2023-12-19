Полтавський посадовець покривав несплату податків лікеро-горілчаним заводом — ДБР

Сьогодні, 16:16 Переглядів: 368

На Полтавщині колишній податківець покривав незаконну діяльність горілчаного заводу. Про це повідомляють у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

На підприємстві виготовляли горілку та алкогольні настоянки без ліцензій та з підробленими акцизними марками. За добу завод міг виготовити до 60 тисяч таких пляшок.

Керівник одного з відділів податкової, який мав контролювати звітність підприємства та сплату податків, натомість радив підприємцям, як краще приховати незаконну діяльність. Окрім цього, чоловік влаштовував на підприємстві формальні податкові перевірки, а також сам продавав безакцизний алкоголь.

Зазначимо, лише на одному складі правоохоронці вилучили 74 тисячі пляшок із горілкою. Від цього державний бюджет не отримав близько 2,7 млн грн акцизного податку.

Після початку досудового розслідування податківця звільнили з посади.

Наразі він звинувачується у зловживанні службовим становищем та збуті незаконно виготовленого алкоголю. Чоловіку загрожує термін до 6 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в одному із магазинів на Полтавщині вилучили безакцизного алкоголю і цигарок на суму понад 260 тисяч гривень.