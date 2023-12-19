Кременчуцький гурт Probass разом із Тіною Кароль переспівали різдвяну колядку

Кременчуцький гурт Probass ∆ Hardi разом зі співачкою Тіною Кароль випустили спільну пісню — нову версію української народної різдвяної колядки «Ой, сивая тая зозуленька».
Композиція розпочинається оригінальним звучанням, а далі трансформується в поєднання етно- та техностилю.
Послухати пісню можна на усіх онлайн-майданчиках.
Нагадаємо, кременчуцький гурт Probass ∆ Hardi відомі своїм треком «Доброго вечора, ми з України».
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