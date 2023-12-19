Кременчуцький гурт Probass разом із Тіною Кароль переспівали різдвяну колядку

Сьогодні, 16:05 Переглядів: 336

Послухати пісню уже можна на усіх онлайн-майданчиках

Кременчуцький гурт Probass ∆ Hardi разом зі співачкою Тіною Кароль випустили спільну пісню — нову версію української народної різдвяної колядки «Ой, сивая тая зозуленька».

— Ми хотіли поєднати етнокод з актуальним звучанням сьогодення, у такий спосіб передати нащадкам незмінене, автентичне першоджерело національного українського фольклору та приправити це все потужним електронним звучанням — говорять автори.

Композиція розпочинається оригінальним звучанням, а далі трансформується в поєднання етно- та техностилю.

Послухати пісню можна на усіх онлайн-майданчиках.

Нагадаємо, кременчуцький гурт Probass ∆ Hardi відомі своїм треком «Доброго вечора, ми з України».