Найкращі умови для навчання створено у Горішніх Плавнях

21 листопада

21 листопада на сесійному засіданні депутатів Горішньоплавнівської міської ради очільник громади представив результати діяльності органів місцевого самоврядування за 2023 рік. Про це повідомляє газета «Хроніки тижня». Попри обмеження воєнного стану, вдалося реалізувати низку заходів, спрямованих на модернізацію та зміцнення матеріально-­технічної бази закладів освіти міста і забезпечення належних умов для організації безпечного освітнього середовища.

«У громаді створені умови для забезпечення права населення на здобуття якісної та доступної дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти», — наголосив Дмитро Биков.

Він зазначив, що протягом 2023 року з бюджету громади на зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти витрачено 21,8 млн грн. Дефіцит державної освітньої субвенції на делеговані повноваження у 2023 році склав 10,6 млн грн.

Створено безпечне освітнє середовище, що дає можливість організувати навчальний процес в очній формі в дев’яти закладах дошкільної освіти та очній/змішаній — у семи закладах загальної середньої освіти. До закладів освіти громади зараховано 675 дітей з-поміж вимушених переселенців. Зокрема, до закладів дошкільної освіти — 188 дітей, до шкіл — 487.

Виконано капітальний ремонт у другому приміщенні укриття школи № 6. Воно розраховане на 500 осіб, що забезпечить потребу в розміщенні всіх отримувачів освіти й співробітників школи під час тривоги. Придбано модульне укриття у Григоро-Бригадирівську філію.

Триває будівництво захисної споруди подвійного призначення в опорній школі № 3. Продовжується облаштування третього приміщення укриття школи № 6 для вихованців закладу дошкільної освіти (ЗДО) «Казка». Загальна вартість облаштування укриттів сягнула 12,5 млн грн. Здійснено поточний ремонт покрівель 12 закладів освіти та капітальний ремонт аварійної ділянки покрівлі СЗОШ No 4 загальною вартістю 2 млн грн. Встановлено систему автоматичної пожежної сигналізації в школі No 2 та ЗДО «Росинка» (2 млн грн).

Для безпечного та зручного перевезення дітей і працівників школи з Солошиного до Григоро-Бригадирівської філії придбано автобус вартістю 3,3 млн грн. Улітку організовано роботу восьми таборів із денним перебуванням при школах та ЦД та ЮТ. Із бюджету громади на організацію відпочинку 712 вихованців (із них 110 — пільгових категорій) витрачено 257 тис. грн.

Здійснено реконструкцію внутрішнього подвір’я ЗОШ No 3 для проведення освітніх заходів на свіжому повітрі. З метою підтримки обдарованої молоді на щорічній церемонії «Твоє майбутнє, Горішні Плавні» нагороджено 288 учнів-переможців олімпіад, конкурсу-захисту МАН, турнірів і спортивних змагань, відзначено 129 учителів, учні яких стали переможцями.

Колектив «Екологічна варта» СЗОШ № 5 (керівник Наталія Руденко) отримав Гран-прі у фінальному етапі Всеукраїнського конкурсу-огляду колективів екологічної просвіти закладів позашкільної та загальної середньої освіти «Земля — наш спільний дім».

Відзнакою «Лідер розвитку STEM-освіти в Україні» за системний підхід, вагомі досягнення в інноваційній педагогічній і науковій діяльності та активну участь у проведенні Всеукраїнського фестивалю «STEM-весна — 2023» нагороджено педколектив ЗОШ № 1 (директорка Наталія Тягай). Уперше за 30 років представники громади вибороли перемогу в обласному етапі V Гімназіади школярів

Полтавської області й представили Полтавщину на V Гімназіаді України з бадмінтону. У парному розряді серед дівчат на цих змаганнях спортсменки з Горішніх Плавнів посіли друге місце. Цьогоріч п’ять випускників закладів освіти громади здобули 200 балів при складанні Національного мультипредметного тесту. З них один учень СЗОШ № 4 (учитель Валентина Прач) і чотири учні СЗОШ No 5 (викладачі Олена Рашина, Вікторія Пивовар). У рейтингу шкіл Полтавщини за результатами Національного мультипредметного тесту ЗОШ No 1 — на другому місці, а школи No 4 та No 5 увійшли у двадцятку найкращих закладів освіти.