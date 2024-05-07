Росіяни взимку обстрілювали Полтавщину ракетами КНДР — половина з них вибухнули у повітрі

Сьогодні, 18:29 Переглядів: 264

Усього з території РФ було запущено близько 50 балістичних ракет виробництва Північної Кореї по Києву та цілям на території чотирьох областей України

Якість балістичних ракет, які Росія отримала від Північної Кореї, дуже погана і близько половини з них збилися з траєкторії та вибухнули у повітрі. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Прокурори прийшли до таких висновків за результатами дослідження уламків 21 із приблизно 50 північнокорейських балістичних ракет, запущених Росією в період з кінця грудня 2023 року по кінець лютого 2024 року, щоб оцінити загрозу від співпраці Росії та КНДР.

Офіс генпрокурора також повідомив, що відсоток відмов північнокорейської зброї був високим.

— Близько половини північнокорейських ракет збилися із запрограмованої траєкторії та вибухнули в повітрі — у таких випадках уламки не були знайдені, — зазначили в Офісі генпрокурора.

Прокурори додали, що останній зафіксований запуск північнокорейської ракети KN-23 по Україні було здійснено 27 лютого.

З близько 50 балістичних ракет виробництва Північної Кореї, які росіяни запустили, 3 ракети вдарили по Києву та прилеглим до нього районам, а інші по цілях на території Харківської, Полтавської, Донецької та Кіровоградської областей.

Внаслідок атак північнокорейським озброєнням, в Україні загинули 24 особи, 115 отримали поранення, пошкоджено житлові будинки та промислові об'єкти.

Як уточнили в Офісі генпрокурора, ці 50 ракет були запущені із Бєлгородської, Воронезької та Курської областей РФ. Україна з’ясовує, чи направив Пхеньян до Росії інструкторів для спостереження за пусками ракет.