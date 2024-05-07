Вже влітку ціна на світло може зрости майже на 1 гривню

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 246

За словами аналітиків, наразі тариф на електроенергію в Україні має бути 6 грн/кВт

Уже влітку тариф на світло для українців може зрости майже на 1 гривню. Про це заявив директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко. За його словами, наразі тариф на світло в Україні має бути близько 6 грн/кВт. Проте таке суттєве підвищення ціни є практично нереальним.

— Тому, якщо і буде підвищення, то воно має бути послідовним. Зараз 2,64 грн/кВт. Мабуть, з червня чи з липня можливо очікувати збільшення тарифу до 3,30-3,50 грн/кВт. Від такої міри нікуди не можна подітися, оскільки ви знаєте, в якому стані наша енергетична система, — сказав Омельченко.

Також експерт зазначив, що внаслідок ракетних обстрілів росіяни знищили близько 70% усієї енергетичної інфраструктури України. А для її відновлення потрібні гроші.

Нагадаємо, нещодавно Уряд прогнозував можливе зростання цін на електроенергію — тариф на світло хотіли прирівняти до собівартості на його виробництво. Пов’язували це з атаками РФ на енергосистему України та нестачею коштів на її відновлення.

Проте згодом Кабінет Міністрів України ухвалив зберегти фіксований тариф на світло для населення до кінця травня.