Вже влітку ціна на світло може зрости майже на 1 гривню

Уже влітку тариф на світло для українців може зрости майже на 1 гривню. Про це заявив директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко. За його словами, наразі тариф на світло в Україні має бути близько 6 грн/кВт. Проте таке суттєве підвищення ціни є практично нереальним.
Також експерт зазначив, що внаслідок ракетних обстрілів росіяни знищили близько 70% усієї енергетичної інфраструктури України. А для її відновлення потрібні гроші.
Нагадаємо, нещодавно Уряд прогнозував можливе зростання цін на електроенергію — тариф на світло хотіли прирівняти до собівартості на його виробництво. Пов’язували це з атаками РФ на енергосистему України та нестачею коштів на її відновлення.
Проте згодом Кабінет Міністрів України ухвалив зберегти фіксований тариф на світло для населення до кінця травня.
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