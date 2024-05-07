Кременчуцькі легкоатлети завоювали п'ять перемог на обласному чемпіонаті

Сьогодні, 17:32 Переглядів: 143

Кременчуцькі легкоатлети вибороли 10 нагород на Чемпіонаті Полтавської області з легкої атлетики. Про це повідомляють на фейсбук-сторінці Кременчуцького спортивного ліцею імені І.М. Піддубного.

Серед учасників призові місця здобули:

Марія Грак — три І-их місця;

Гліб Зінченко — І, II та III місця;

Валерія Лапа — І та III місця;

Катерина Грак — III місце

Денис Одінцов — IV місце.

Змагання проходили 3 та 4 травня у Лубнах серед юнаків та дівчат 2005-2010 років народження.

Підготувала спортсменів до змагань тренерка Вікторія Козлова.