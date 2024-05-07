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Кременчук, Спорт

Кременчуцькі легкоатлети завоювали п'ять перемог на обласному чемпіонаті

Сьогодні, 17:32 Переглядів: 143

 

Усього у здобутку спортсменів 10 нагород

Кременчуцькі легкоатлети вибороли 10 нагород на Чемпіонаті Полтавської області з легкої атлетики. Про це повідомляють на фейсбук-сторінці Кременчуцького спортивного ліцею імені І.М. Піддубного.

Серед учасників призові місця здобули:

  • Марія Грак — три І-их місця;
  • Гліб Зінченко — І, II та III місця;
  • Валерія Лапа — І та III місця;
  • Катерина Грак — III місце
  • Денис Одінцов — IV місце.
 
Змагання проходили 3 та 4 травня у Лубнах серед юнаків та дівчат 2005-2010 років народження.
Підготувала спортсменів до змагань тренерка Вікторія Козлова.
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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Кременчуцький спортивний ліцей ім. І. Піддубного
Теги: легка атлетика чемпіонат Полтавщини спортивний ліцей
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