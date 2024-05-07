Кременчуцькі легкоатлети завоювали п'ять перемог на обласному чемпіонаті
Сьогодні, 17:32
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Усього у здобутку спортсменів 10 нагород
Кременчуцькі легкоатлети вибороли 10 нагород на Чемпіонаті Полтавської області з легкої атлетики. Про це повідомляють на фейсбук-сторінці Кременчуцького спортивного ліцею імені І.М. Піддубного.
Серед учасників призові місця здобули:
- Марія Грак — три І-их місця;
- Гліб Зінченко — І, II та III місця;
- Валерія Лапа — І та III місця;
- Катерина Грак — III місце
- Денис Одінцов — IV місце.
Змагання проходили 3 та 4 травня у Лубнах серед юнаків та дівчат 2005-2010 років народження.
Підготувала спортсменів до змагань тренерка Вікторія Козлова.
Автор: Яна Гудзь
Джерело фото: Кременчуцький спортивний ліцей ім. І. Піддубного
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