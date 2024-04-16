Юна кременчужанка стала бронзовою призеркою Чемпіонату України з легкої атлетики

Юна кременчужанка Марія Грак посіла III місце на Чемпіонаті України з легкої атлетики. Про це «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався з фейсбук-сторінки Кременчуцького спортивного ліцею імені І.М. Піддубного.
Марія — учениця 6 класу ліцею. На змаганнях вона посіла III місце у легкоатлетичному триборстві та виконала II розряд.
Змагання проходили 13 та 14 квітня в Ужгороді.
Готувала спортсменку до змагань тренерка Вікторія Козлова.
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