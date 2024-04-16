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Надзвичайні новини, Полтавщина

Сів п'яним за кермо: у Полтаві судитимуть військового — винуватця ДТП, у якій загинула його дружина

Сьогодні, 11:03 Переглядів: 471

 

Вміст алкоголю в організмі чоловіка майже у 5 разів перевищував норму  

На Полтавщині судитимуть військовослужбовця, який у лютому цього року сів п'яним за кермо автомобіля та потрапив в аварію. В результаті цього загинула його дружина. Про це повідомляють у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

У матеріалах слідства йдеться, що увечері 16 лютого п'яний військовий разом зі своєю дружиною їхали Полтавою. На одному з перехресть чоловік не впорався з керуванням, злетів дороги та врізався в електричний стовп.

Після аварії пасажирку із тяжкими травмами госпіталізували. Певний час вона була у комі, а за два тижні померла, так і не прийшовши до тями.

Правоохоронці встановили, що в організмі у п'яного водія було 1,2 проміле алкоголю.

Судитимуть військового за ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно під Полтавою зіткнулися дві автівки. Внаслідок травм один із водіїв загинув

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Державне бюро розслідувань
Теги: Полтава аварія ДТП суд військовий смертельна ДТП
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