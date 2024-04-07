Під Полтавою сталася смертельна ДТП — поліція

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Один з потерпілих водіїв помер у лікарні

Учора, 6 квітня, близько 10.00 поблизу Полтави сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією правоохоронців, зіткнулися два легковики — Renault Logan із 77-річним водієм за кермом та Renault Sandero під керуванням 45-річного водія.

Внаслідок зіткнення водія автівки Renault Logan доставили до лікарні, проте через певний час він помер у реанімації.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Слідчі продовжують встановлювати причини та обставини аварії.

Нагадаємо, цього тижня поблизу Кременчука сталося ДТП — один водій загинув на місці, пасажирку з травмами направили до лікарні.