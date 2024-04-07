Учора у Кременчуці горіла квартира

Учора, 6 квітня, близько 15.40 у Кременчуці на проспекті Свободи сталася пожежа. Про це повідомляють надзвичайники в оперативному зведенні Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.
За попередньою інформацією рятувальників, загорілася одна з квартир багатоповерхівок. Вогонь пошкодив балкон та частину домашнього майна. Надзвичайникам вдалося врятувати одну людину, яка перебувала на той час у квартирі, а також саме приміщення від повного знищення вогнем.
Гасили вогонь рятувальники 14-ї та 16-ї державних пожежно-рятувальних частин за допомогою двох пожежних автомобілів. Внаслідок сильного задимлення рятувальникам довелося працювати в апаратах захисту органів дихання.
Нагадаємо, учора у селі Вільна Терешківка Кременчуцького району у пожежі згорів будинок та його господар.
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