На Кременчуччині поліція зупинила порушників навігації на воді

Сьогодні, 09:55 Переглядів: 264

Під час останнього профілактичного рейду акваторією Сулинського заказника Кременчуцького водосховища патрульні зафіксували 7 випадків порушення навігації на воді. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління національної поліції у Полтавській області.

Як стверджує Дмитро Кисличенко, начальник сектору поліцейської діяльності на воді Поліції Полтавщини, з початку дії воєнного стану правоохоронці склали на порушників навігації 338 адміністративних протоколів за ст. 117 (Порушення правил користування річковими й маломірними суднами) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У поліції вкотре нагадали, що під час воєнного стану забороняється навігація для маломірних суден на водоймах області, окрім суден підприємств, установ, організацій, що займаються промисловим рибальством на Кам’янському та Кременчуцькому водосховищах, а також спеціально уповноважених органів державної влади, які здійснюють охорону водних біоресурсів, працівникам Національної поліції України, представникам Збройних Сил України та інших органів державної влади.

Окрім того, з квітня у риб починається період нересту, тож у силу вступила заборона на вилов риби та раків.