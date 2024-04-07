Замість Новомосковського — Лоза: у Комітеті Верховної ради погодили перейменування села Глобинської громади

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Раніше для перейменування села не вистачило голосів місцевих жителів

Комітет Верховної Ради України погодив перейменування села Новомосковське Глобинської громади. Про це повідомили на офіційному сайті Верховної Ради та у Полтавському офісі Українського інституту національної пам’яті.

Засідання Комітету відболося 3 квітня. Його учасники розглянули пропозиції щодо перейменування окремих населених пунктів, назви яких містять символіку російської імперської політики або не відповідають стандартам державної мови. Там же й було запропоновано перейменувати село Новомосковське у Глобинській громаді на село Лоза.

Назва села Новомосковське у Глобинській міській громаді Кременчуцького району містить символіку російської імперської політики, оскільки є похідною від назви столиці держави-окупанта, а отже незаконною, — зазначає представник УІНП у Полтавській області Олег Пустовгар.

За його словами, автором ідеї щодо нової назви є співробітник відділу аналізу українського державотворення УІНП, кандидат історичних наук

Богдан Короленко.

Чому саме Лоза?

У назві села запропоновано увічнити пам'ять Юрія Лози – уродженця міста Глобине, видатного українського науковця, історика-картографа, активного учасника декомунізаційних процесів 2016 року, автора пропозицій з відновлення історичних назв цілої низки населених пунктів

України, редактора історичних атласів та мап адміністративного устрою українських земель, присвячених столиці й окремим регіонам України, її історії та сучасності.

Юрій Лоза створив кілька туристських карт і туристських планів міст, неодноразово перевиданих українською та іншими мовами. Це зокрема, туристські плани Києва і Львова, що перевидані англійською, німецькою, французькою мовами. Уклав твори навчальної тематики — фізичні й економічні мапи областей України, кілька десятків політико-адміністративних карт областей України.

Нагадаємо, у січні 2024 року на сесії Глобинської міської ради було ухвалено рішення про перейменування села Новомосковське на Сонячне. Проте через недостатнє залучення місцевих жителів до громадського обговорення голосування не відбулося.