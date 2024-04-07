Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Прощаємося із СРСР

Замість Новомосковського — Лоза: у Комітеті Верховної ради погодили перейменування села Глобинської громади

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 365

 

Раніше для перейменування села не вистачило голосів місцевих жителів

Комітет Верховної Ради України погодив перейменування села Новомосковське Глобинської громади. Про це повідомили на офіційному сайті Верховної Ради та у Полтавському офісі Українського інституту національної пам’яті.

 

Засідання Комітету відболося 3 квітня. Його учасники розглянули пропозиції щодо перейменування окремих населених пунктів, назви яких містять символіку російської імперської політики або не відповідають стандартам державної мови. Там же й було запропоновано перейменувати село Новомосковське у Глобинській громаді на село Лоза.

Перейменування Новомосковського на Кременчуччині відкладається: не вистачило голосів жителів
Назва села Новомосковське у Глобинській міській громаді Кременчуцького району містить символіку російської імперської політики, оскільки є похідною від назви столиці держави-окупанта, а отже незаконною, — зазначає представник УІНП у Полтавській області Олег Пустовгар.

За його словами, автором ідеї щодо нової назви є співробітник відділу аналізу українського державотворення УІНП, кандидат історичних наук
Богдан Короленко.

Чому саме Лоза?

У назві села запропоновано увічнити пам'ять Юрія Лози – уродженця міста Глобине, видатного українського науковця, історика-картографа, активного учасника декомунізаційних процесів 2016 року, автора пропозицій з відновлення історичних назв цілої низки населених пунктів
України, редактора історичних атласів та мап адміністративного устрою українських земель, присвячених столиці й окремим регіонам України, її історії та сучасності.

Юрій Лоза створив кілька туристських карт і туристських планів міст, неодноразово перевиданих українською та іншими мовами. Це зокрема, туристські плани Києва і Львова, що перевидані англійською, німецькою, французькою мовами. Уклав твори навчальної тематики — фізичні й економічні мапи областей України, кілька десятків політико-адміністративних карт областей України. 

Нагадаємо, у січні 2024 року на сесії Глобинської міської ради було ухвалено рішення про перейменування села Новомосковське на Сонячне. Проте через недостатнє залучення місцевих жителів до громадського обговорення голосування не відбулося.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: Глобинська міська територіальна громада перейменування
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх