Замість Новомосковського — Лоза: у Комітеті Верховної ради погодили перейменування села Глобинської громади

Раніше для перейменування села не вистачило голосів місцевих жителів
Комітет Верховної Ради України погодив перейменування села Новомосковське Глобинської громади. Про це повідомили на офіційному сайті Верховної Ради та у Полтавському офісі Українського інституту національної пам’яті.
Засідання Комітету відболося 3 квітня. Його учасники розглянули пропозиції щодо перейменування окремих населених пунктів, назви яких містять символіку російської імперської політики або не відповідають стандартам державної мови. Там же й було запропоновано перейменувати село Новомосковське у Глобинській громаді на село Лоза.
За його словами, автором ідеї щодо нової назви є співробітник відділу аналізу українського державотворення УІНП, кандидат історичних наук
Богдан Короленко.
У назві села запропоновано увічнити пам'ять Юрія Лози – уродженця міста Глобине, видатного українського науковця, історика-картографа, активного учасника декомунізаційних процесів 2016 року, автора пропозицій з відновлення історичних назв цілої низки населених пунктів
України, редактора історичних атласів та мап адміністративного устрою українських земель, присвячених столиці й окремим регіонам України, її історії та сучасності.
Юрій Лоза створив кілька туристських карт і туристських планів міст, неодноразово перевиданих українською та іншими мовами. Це зокрема, туристські плани Києва і Львова, що перевидані англійською, німецькою, французькою мовами. Уклав твори навчальної тематики — фізичні й економічні мапи областей України, кілька десятків політико-адміністративних карт областей України.
Нагадаємо, у січні 2024 року на сесії Глобинської міської ради було ухвалено рішення про перейменування села Новомосковське на Сонячне. Проте через недостатнє залучення місцевих жителів до громадського обговорення голосування не відбулося.
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