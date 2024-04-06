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На Кременчуччині згорів будинок та його господар — поліція

Сьогодні, 13:44 Переглядів: 331

 

Правоохоронці встановлюють обставини смерті чоловіка  

Сьогодні, 6 квітня, близько 6.45 в одному із приватних будинків селв Вільна Терешківка Кременчуцького району сталася пожежа. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Після отримання виклику на місце події прибула слідчо-оперативна група та рятувальники. Після того, як надзвичайники вогонь загасили, у приміщенні літньої кухні поліція виявила тіло 38-річного господаря будинку. Для встановлення причин смерті тіло загиблого відправили на судово-медичну експертизу.

 

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі, якою заподіяно загибель людей) Кримінального кодексу України.

Слідчі встановлюють причини та обставини виникнення пожежі та загибелі чоловіка.

Нагадаємо, учора у Кременчуці горів сарай. Внаслідок пожежі жертв чи постраждалих немає.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: Кременчуцький район пожежа загиблий
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