Учора в Кременчуці горів сарай — надзвичайники

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Учора, 5 квітня, близько 14.15 у Кріківському районі Кременчука по провулку Військовому сталася пожежа. Про це повідомляє у добовому зведенні пресслужба Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.

У повідомленні зазначається, що горіла господарча споруда. Вогонь знищив покрівлю та перекриття на площі 40 кв.м та сміття на прилеглій території. Надзвичайникам вдалося врятувати сарай від повного знищення вогнем.

На місці вогонь гасили два відділення 16-ї державної пожежно-рятувальної частини. Також на місці працювала одна ланка газодимнозахисної служби.

Нагадаємо, 4 квітня у Піщанській громаді горів приватний будинок — жертв та постраждалих немає.