Вже сьогодні у Придніпровському парку почне працювати алея атракціонів

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 110

Окрім атракціонів, гостей також запрошують відвідати батути та кімнату кривих дзеркал

Вже сьогодні, 6 квітня, у Придніпровському парку розпочне свою роботу алея атракціонів. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Мешканців Кременчука та гостей міста запрошують покататися на атракціонах, спробувати батути або відвідати кімнату кривих дзеркал.

У міськраді закликають відвідувачів дотримуватися правил безпеки і слухати інструкцій працівників, а батьків — не залишати своїх дітей без нагляду.

Працюватимуть атракціони щодня з 10.00 до 20.00.

На час повітряної тривоги атракціони призупинятимуть свою роботу, а відвідувачам необхідно буде пройти в укриття.

Нагадаємо, минулого року «Кременчуцький ТелеграфЪ» робив матеріал про те, як дорослі та діти можуть розважити себе у Придніпровському парку.