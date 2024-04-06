Вже сьогодні у Придніпровському парку почне працювати алея атракціонів

Вже сьогодні, 6 квітня, у Придніпровському парку розпочне свою роботу алея атракціонів. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Мешканців Кременчука та гостей міста запрошують покататися на атракціонах, спробувати батути або відвідати кімнату кривих дзеркал.
У міськраді закликають відвідувачів дотримуватися правил безпеки і слухати інструкцій працівників, а батьків — не залишати своїх дітей без нагляду.
Працюватимуть атракціони щодня з 10.00 до 20.00.
На час повітряної тривоги атракціони призупинятимуть свою роботу, а відвідувачам необхідно буде пройти в укриття.
Нагадаємо, минулого року «Кременчуцький ТелеграфЪ» робив матеріал про те, як дорослі та діти можуть розважити себе у Придніпровському парку.
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