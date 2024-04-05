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Кременчук, Надзвичайні новини

На Кременчуччині горів будинок

Сьогодні, 09:40 Переглядів: 214

 

Обійшлося без жертв та постраждалих

*фото ілюстративне

Учора, 4 квітня, о 16.35 у Вільній Терешківці, Піщанської громади Кременчуцького району, горів будинок, дрова та господарча споруда. Про це йдеться на сайті Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.

Сталася пожежа у житловому будинку на вулиці Вересневій.

Сам житловий будинок вдалося врятувати.

За повідомленням надзвичайників, вогонь знищив 50 кв. м покрівлі, господарчу споруду, 0,001 га сухостою, 8 м погонних електродроту, речі, 3 куб м дров. Закоптив 35 кв м стелі.

До гасіння залучалось одне відділення пожежників та Новознам’янська пожежна охорона.

Нагадаємо, на Кременчуччині вигоріло майже 5 га території.

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Автор: Роксолана Жукова Джерело фото: фото ілюстративне
Теги: пожежа Кременчуцький район пожежники приватний будинок
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