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Надзвичайні новини

На Кременчуччині вигоріло майже 5 га території — надзвичайники

Сьогодні, 10:10 Переглядів: 123

 

Гасили пожежі 19 рятувальників

За минулу добу у Кременчуцькому районі сталися 4 пожежі у природних екосистемах. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.

Близько 14.00 пожежа сталася поблизу села Радочини Омельницької громади. О 14.21 вогонь локалізували, а о 15.53 — ліквідували.

Гасили загоряння троє рятувальників особового складу 14-ї державної пожежно-рятувальної частини та двоє представників особового складу місцевої пожежної охорони за допомогою двох пожежних машин.

 

Близько 15.20 пожежа сталася на території із сухою рослинністю поблизу села Біляки Семенівської громади. О 17.20 рятувальники вогонь локалізували, а о 17.56 — ліквідували. 

Внаслідок пожежі вигоріло близько 2 га площі території.

Гасили вогонь троє представників особового складу місцевої пожежної охорони за допомогою однієї пожежної машини.

Також близько 17.00 пожежа сталася у провулку Галузевий у Кременчуці. Вогонь знищив близько 2 га площі із сухою травою.

О 18.34 рятувальники пожежу локалізували, а о 18.56 — ліквідували.

Гасили вогонь 7 пожежників з особового складу 14-ї ДПРЧ, 1 рятувальник 16-ї ДПРЧ за допомогою трьох пожежних машин.

 

Окрім цього, близько 14.10 сталася пожежа на купі сміття у Козельщині. Протягом майже 5 хвилин рятувальники вогонь загасили.

На місці події працювали четверо рятувальників особового складу 7-го державного пожежно-рятувального поста та одна пожежна машина.

Причину виникнення усіх пожеж надзвичайники встановлюють.

Також рятувальники Кременчуцького райуправління ДСНС у Полтавській області вкотре закликали громадян не провокувати пожежі в екосистемах, оскільки навіть невелике загоряння може призвести до масштабної пожежі.

Пожежники нагадують, що за випалювання сухої рослинності передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність!

Нагадаємо, цими вихідними у Горішніх Плавнях сталася масштабна пожежа, яку 40 рятувальників гасили близько 9 годин.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Кременчуцьке райуправління ДСНС
Теги: Кременчуцький район пожежі ДСНС рятувальники
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