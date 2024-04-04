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Кременчук, Новини сайту, Для дому і сім'ї

Термін дії карток «Ощадбанку» продовжено

Сьогодні, 09:32 Переглядів: 222

  

Протермінованими картками можна користуватися надалі

«Ощадбанк» продовжив термін дії всіх платіжних карток до 30 вересня 2024 року. За даними пресслужби банку, пролонгація стосується карток, термін дії яких закінчився після 24 лютого 2022 року. Такими картками користуються багато пенсіонерів та осіб зі статусом вимушених переселенців.

Повідомляється також, що якщо клієнт замовив перевипуск картки, то отримати її можна в будь-якому зручному для нього відділенні «Ощадбанку».

Пресслужба «Ощадбанку» наголошує, що жодних обмежень щодо функціонала прострочених карток запроваджувати не будуть. Відтак, за допомогою них можна оплачувати покупки в онлайн та офлайн магазинах і переводити в готівку грошові кошти в банкоматах.


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Автор: Мирослава Українська
Теги: переселенці впо картки для ВПО термін дії карток термін дії продовжено Ощадбанк
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