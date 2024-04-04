Термін дії карток «Ощадбанку» продовжено

Сьогодні, 09:32 Переглядів: 222

«Ощадбанк» продовжив термін дії всіх платіжних карток до 30 вересня 2024 року. За даними пресслужби банку, пролонгація стосується карток, термін дії яких закінчився після 24 лютого 2022 року. Такими картками користуються багато пенсіонерів та осіб зі статусом вимушених переселенців.

Повідомляється також, що якщо клієнт замовив перевипуск картки, то отримати її можна в будь-якому зручному для нього відділенні «Ощадбанку».

Пресслужба «Ощадбанку» наголошує, що жодних обмежень щодо функціонала прострочених карток запроваджувати не будуть. Відтак, за допомогою них можна оплачувати покупки в онлайн та офлайн магазинах і переводити в готівку грошові кошти в банкоматах.



