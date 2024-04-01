Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

Масштабну пожежу у Горішніх Плавнях гасили 40 рятувальників та 12 спецмашин

Сьогодні, 10:19 Переглядів: 502

 

Надзвичайники боролися із вогнем близько 9 годин

Учора, 31 березня, у садовому товаристві «Придніпрянське» у Горішніх Плавнях сталася масштабна пожежа на відкритій території. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.

За даними рятувальників, виклик про пожежу до них надійшов о 14.07. Гасили вогонь близько 9 годин — о 19.27 пожежу локалізували, а о 22.47 ліквідували.

Вогонь охопив 2,9 га території — вигоріла суха рослинність та сміття.






Гасили вогонь 40 рятувальників за допомогою 12 спецмашин (17-та державна пожежно-рятувальна частина, 14-та ДПРЧ, Полтавський гірничозбагачувальний комбінат, Кременчуцьке лісництво).

Нагадаємо, у березні під час брифінгу начальник Кременчуцького райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій Олексій Стеценко розповів, що у Кременчуцькому районі з початку року було зафіксовано 51 пожежу у природних екосистемах. Внаслідок цього було випалено близько 51 га сухостою. У порівнянні з минулим роком цей показник зріс майже на чверть.



ПО ТЕМІ:

На Полтавщині вигоріло 2 га сухостою

Вчора на Кременчуччині горів очерет

Вчора на Полтавщині згоріло 2,5 га сухої трави

За минулу добу на Кременчуччині двічі горів сухостій

За минулу добу на Кременчуччині рятувальники загасили три пожежі в природних екосистемах

За минулу добу на Кременчуччині згоріло 1,5 га сухої рослинності

За останні два тижні у Кременчуцькому районі згоріло понад 7 га сухостою — надзвичайники

За минулу добу у Кременчуцькому районі згоріло 5 га сухої рослинності

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Кременчуцьке райуправління ДСНС Джерело відео: Гок ТВ
Теги: Горішні Плавні садове товариство пожежа ДСНС рятувальники
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх