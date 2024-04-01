Масштабну пожежу у Горішніх Плавнях гасили 40 рятувальників та 12 спецмашин

Учора, 31 березня, у садовому товаристві «Придніпрянське» у Горішніх Плавнях сталася масштабна пожежа на відкритій території. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.
За даними рятувальників, виклик про пожежу до них надійшов о 14.07. Гасили вогонь близько 9 годин — о 19.27 пожежу локалізували, а о 22.47 ліквідували.
Вогонь охопив 2,9 га території — вигоріла суха рослинність та сміття.
Гасили вогонь 40 рятувальників за допомогою 12 спецмашин (17-та державна пожежно-рятувальна частина, 14-та ДПРЧ, Полтавський гірничозбагачувальний комбінат, Кременчуцьке лісництво).
Нагадаємо, у березні під час брифінгу начальник Кременчуцького райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій Олексій Стеценко розповів, що у Кременчуцькому районі з початку року було зафіксовано 51 пожежу у природних екосистемах. Внаслідок цього було випалено близько 51 га сухостою. У порівнянні з минулим роком цей показник зріс майже на чверть.
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