Масштабну пожежу у Горішніх Плавнях гасили 40 рятувальників та 12 спецмашин

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Учора, 31 березня, у садовому товаристві «Придніпрянське» у Горішніх Плавнях сталася масштабна пожежа на відкритій території. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.

За даними рятувальників, виклик про пожежу до них надійшов о 14.07. Гасили вогонь близько 9 годин — о 19.27 пожежу локалізували, а о 22.47 ліквідували.

Вогонь охопив 2,9 га території — вигоріла суха рослинність та сміття.



















