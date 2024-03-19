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На Кременчуччині майже на чверть зросла кількість пожеж у природі

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 167

 

Таку статистику наводять надзвичайники у порівнянні з минулим роком

У Кременчуцькому районі кількість пожеж у природних екосистемах у порівнянні з минулим роком зросла приблизно на 21%. Про це під час брифінгу розповів начальник Кременчуцького райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій Олексій Стеценко.

За його словами, у районі з початку року було зафіксовано 51 пожежу у природних екосистемах. Внаслідок цього було випалено близько 51 га сухостою. До прикладу — за минулий рік у районі сталася 41 пожежа, вигоріло приблизно 35 га сухої трави.

 

Також Олексій Стеценко додав, що у порівнянні з минулим роком зросла також і кількість складених адміністративних протоколів на порушників.

— У нас в теплу весняну, сонячну погоду кожен день відбуваються рейди з працівниками національної поліції та працівниками місцевої пожежної охорони. Особливо приділяємо увагу рейдам на вихідні. 

За словами начальника райуправління, з початку року за спалення сухої трави до відповідальності притягнули 37 громадян. А у двох випадках винних осіб затримали на місцях пожеж.

Олексій Стеценко додає, що цього року вони збільшили і кількість рейдів. Особливу увагу приділяють селам у районі, де траву можуть підпалювати й діти.

— У самому Кременчуці пожеж не так багато. Весною та влітку це більше стосується Кременчуцького району — Піщанська, Максимівська, Омельницька, Кам’янопотоківська громади.

Нагадав надзвичайник і за штрафи, передбачені за спалювання сухостою.

— У нас передбачені адміністративні штрафи за самовільне спалювання сухої трави — це від 1700 гривень до майже 6000 гривень, — додає Стеценко.

За підпал сухостою громадяни притягуються до відповідальності за ст. 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення та мають сплатити від 3060 грн до 6120 грн штрафу. За порушення вимог пожежної безпеки громадяни притягуються за ст. 175 КУпАП, їм загрожує від 1700 грн до 3400 грн штрафу, а посадовим особам — від 3400 грн до 5100 грн.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук Кременчуцьке управління ДСНС пожежі сухостій екологія
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