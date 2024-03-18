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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині вигоріло 2 га сухостою

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 0

 

Гасили вогонь четверо надзвичайників

17 березня близько 15.35 у Полтавському районі сталася пожежа. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.

За інформацією надзвичайників, у с. Коліньки вигоріло близько 2 га сухостою. О 16.33 рятувальники пожежу локалізували, а о 16.45 — ліквідували. Повідомлень про постраждалих чи травмованих немає.

Гасили вогонь 4 рятувальників 1-го державного пожежно-рятувального посту за допомогою однієї пожежної машини.

Причини та обставини виникнення пожежі надзвичайники з'ясовують.

Нагадаємо, на початку березня у Градизьку вигоріло 0,5 га очерету.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: ГУ ДСНС України у Полтавській області
Теги: Полтавщина пожежа ДСНС сухостій
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