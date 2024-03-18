У Полтаві п'яний чоловік влаштував стрілянину на вулиці — поліція

17 березня близько 19.20 на вулиці Центральній у Полтаві місцевий чоловік влаштував стрілянину. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
На місці події правоохоронці встановили, що стріляти почав п’яний 28-річний місцевий мешканець. Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав.
Сергій Рекун, заступник начальника поліції Полтавщини, повідомив, що після цього слідчі провели обшук за місцем проживання підозрюваного.
Усю конфісковану зброю правоохоронці відправили на експертизу.
Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, минулої п'ятниці у полтавця правоохоронці виявили автомат, холодну зброю та гранату.
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