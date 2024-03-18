У Полтаві п'яний чоловік влаштував стрілянину на вулиці — поліція

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Вдома у нього правоохоронці знайшли автомат, набої та ручний гранатомет

17 березня близько 19.20 на вулиці Центральній у Полтаві місцевий чоловік влаштував стрілянину. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

На місці події правоохоронці встановили, що стріляти почав п’яний 28-річний місцевий мешканець. Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав.

Сергій Рекун, заступник начальника поліції Полтавщини, повідомив, що після цього слідчі провели обшук за місцем проживання підозрюваного.

— Під час проведення невідкладного обшуку помешкання фігуранта правоохоронці виявили та вилучили понад 760 патронів, автомат, предмет схожий на ВОГ-17 та РПГ-17, — говорить поліцейський.

Усю конфісковану зброю правоохоронці відправили на експертизу.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, минулої п'ятниці у полтавця правоохоронці виявили автомат, холодну зброю та гранату.