На Полтавщині чоловік намагався вбити односельця — поліція

Увечері 16 березня у селі на Полтавщині чоловік намагався вбити односельця. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
Про подію правоохоронцям повідомили медики — близько 20.00 до них потрапив потерпілий із тілесними ушкодженнями.
Слідчі встановили, що потерпілого намагався вбити односелець.
Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 15 та ч. 1 ст. 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Підозрюваному загрожує від 7 до 15 років ув'язнення.
Причини та обставини події з'ясовують слідчі.
Нагадаємо, нещодавно на Кременчуччині чоловік під час сварки вбив свою співмешканку.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.