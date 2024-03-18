На Полтавщині чоловік намагався вбити односельця — поліція

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Підозрюваний перебуває під вартою, а потерпілий із травмами — у лікарні

Увечері 16 березня у селі на Полтавщині чоловік намагався вбити односельця. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Про подію правоохоронцям повідомили медики — близько 20.00 до них потрапив потерпілий із тілесними ушкодженнями.

Слідчі встановили, що потерпілого намагався вбити односелець.

— Поліціянти з’ясували, що 30-річний чоловік отримав травми під час конфлікту з 54-річним односельцем. Причетного до злочину чоловіка затримали. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та взяття під варту, — коментує Сергій Рекун, заступник начальника поліції Полтавської області.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 15 та ч. 1 ст. 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Підозрюваному загрожує від 7 до 15 років ув'язнення.

Причини та обставини події з'ясовують слідчі.

Нагадаємо, нещодавно на Кременчуччині чоловік під час сварки вбив свою співмешканку.







