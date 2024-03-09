На Кременчуччині чоловік під час сварки вбив свою співмешканку – поліція

Сьогодні, 15:30 Переглядів: 396

Чоловікові загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі

Вчора, 8 березня, близько 8.30, у селі Панасівка Кременчуцького району місцеві мешканців виявили мертву 47-річну жінку. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Правоохоронці встановили, що жінка померла насильницькою смертю. Також встановили, що жінку 7 березня, близько 22.00, у будинку вбив її 47-річний співмешканець під час сварки.

Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Чоловікові загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Миргороді 24-річний чоловік вдарив по голові пенсіонерку, аби пограбувати її. Жінка померла у реанімації.