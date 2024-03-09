На Полтавщині померла пенсіонерка, якій чоловік розбив голову, щоб пограбувати – поліція

Сьогодні, 13:05 Переглядів: 472

Нападнику загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна

У Миргороді, Полтавської області померла 72-річна жінка, якій 24-річний місцевий мешканець розбив голову та пограбував. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Як раніше прокоментував начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов, чоловіка затримали. Відомо, що чоловік ударив жінку та вихопив сумку з особистими речами й грошима.

Наразі чоловікові інкримінують розбійний напад та умисне вбивство з корисливих мотивів. Суд узяв його під варту строком на 60 діб.

За цим фактом поліція розпочала досудове розслідування за ч. 4 ст. 187 та п. 6 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Нападнику загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що 27 лютого цього року постраждалу з тяжкою травмою голови ушпиталили до реанімації.