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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині померла пенсіонерка, якій чоловік розбив голову, щоб пограбувати – поліція

Сьогодні, 13:05 Переглядів: 472

 

Нападнику загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна

У Миргороді, Полтавської області померла 72-річна жінка, якій 24-річний місцевий мешканець розбив голову та пограбував. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області. 

Як раніше прокоментував начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов, чоловіка затримали. Відомо, що чоловік ударив жінку та вихопив сумку з особистими речами й грошима.

Наразі чоловікові інкримінують розбійний напад та умисне вбивство з корисливих мотивів. Суд узяв його під варту строком на 60 діб.

За цим фактом поліція розпочала досудове розслідування за ч. 4 ст. 187 та п. 6 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Нападнику загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що 27 лютого цього року постраждалу з тяжкою травмою голови ушпиталили до реанімації.

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Автор: Дарія Згура
Теги: Полтавщина Миргород грабіж вбивство
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