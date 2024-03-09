Ризики завищення цін під час закупівлі 118 дронів Полтавською громадою підтвердилися – Пронін

Сьогодні, 12:05 Переглядів: 275

Ризики завищення цін під час закупівлі 118 дронів Полтавською громадою підтвердилися. Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін у своєму Телеграм-каналі.

Робоча група «Прозорість і підзвітність» продовжила розгляд тендеру. Фахівці промоніторили закупівлі аналогічних товарів іншими громадами області за лютий. Проаналізували 12 процедур. Лише за однією встановили придбання одного такого БпЛА на кілька тисяч дорожче. Інші закуповували дешевше – на 20-30 тисяч гривень за одиницю.

Крім того, звернули увагу, що на тендери інших громад заходять більше учасників. Так, у закупівлі Шишацької громади брали участь 7 суб'єктів. Обрали найдешевшу пропозицію.

– У тендері Полтавської громади, нагадаю, був лише один учасник, з яким і уклали договір, – зазначив Філіп Пронін.

Податківці акцентували, що є питання і щодо самого переможця торгів. Він став платником податків в області з січня поточного року. Під закупівлю змінив назву, основний вид діяльності, засновника, керівника і бухгалтера. За словами податківців, це може свідчити про протиправні наміри.

Група «Прозорість і підзвітність» рекомендувала замовнику взяти на контроль питання визначення очікуваної вартості предмета закупівлі. А усім громадам, які проводять подібні тендери, дуже важливо аналізувати ринок, цінові пропозиції, адже, як свідчить практика, дешевше є.

– Сумлінність і відповідальність у цій роботі допоможуть раціонально використати кошти, а зекономлені ресурси спрямувати доцільніше, – зазначив Філіп Пронін.

Нагадаємо, що податківці проаналізували діапазон цін БпЛА всіх модифікацій, які заявлені до закупівлі. Враховували вартість на інтернет-ресурсах й імпорту цього обладнання в Україну та вказали на ризики завищення ціни в межах 10-20 тисяч гривень за кожну одиницю.