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Надзвичайні новини, Гроші, Полтавщина

Полтавська громада закупила 118 квадрокоптерів за завищеними цінами — Пронін

Сьогодні, 17:15 Переглядів: 198 Коментарів: 1

 

Податківці вказали на ризики завищення ціни в межах 10-20 тисяч гривень за кожну одиницю

Тендер Полтавської громади на закупівлю 118 квадрокоптерів потрапив у фокус робочої групи «Прозорість і підзвітність». Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

Податківці проаналізували діапазон цін БпЛА всіх модифікацій, які заявлені до закупівлі. Враховували вартість на інтернет-ресурсах й імпорту цього обладнання в Україну та вказали на ризики завищення ціни в межах 10-20 тисяч гривень за кожну одиницю.

Також фахівці звернули увагу, що основний вид діяльності компанії, яка пропонує поставити дрони — надання аудиторських послуг. Відомо, що вона нещодавно змінила назву.

— Аудитори та податківці перевірять процедуру публічної закупівлі, а поліція — переможця, — зазначив Філіп Пронін.

Крім того, аудитори проаналізують тендери інших громад області за лютий, щоб розуміти діапазон цін, за якими громади купують таку ж техніку.

Нагадаємо, що обласна робоча група «Прозорість та підзвітність» наполягає на порушенні кримінального провадження стосовно закупівлі 140 FPV-дронів виконкомом Горішньоплавнівської міської ради.

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Автор: Дарія Згура
Теги: дрони закупівлі Полтавщина Прозорість і підзвітність
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Коментарі: 1

1 160
evil:
Сьогодні, 17:39

Нахіба отой цирк із ''ризиками завищеними ціни ''? Нахиба? Останньому дурню вочевидь шо то мародерство посадових осіб на закупівлях для армії у воєнний час. Ампутувати мародерам руки ото єдине наше бажання .


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