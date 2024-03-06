Полтавська громада закупила 118 квадрокоптерів за завищеними цінами — Пронін

Тендер Полтавської громади на закупівлю 118 квадрокоптерів потрапив у фокус робочої групи «Прозорість і підзвітність». Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.
Податківці проаналізували діапазон цін БпЛА всіх модифікацій, які заявлені до закупівлі. Враховували вартість на інтернет-ресурсах й імпорту цього обладнання в Україну та вказали на ризики завищення ціни в межах 10-20 тисяч гривень за кожну одиницю.
Також фахівці звернули увагу, що основний вид діяльності компанії, яка пропонує поставити дрони — надання аудиторських послуг. Відомо, що вона нещодавно змінила назву.
Крім того, аудитори проаналізують тендери інших громад області за лютий, щоб розуміти діапазон цін, за якими громади купують таку ж техніку.
Нагадаємо, що обласна робоча група «Прозорість та підзвітність» наполягає на порушенні кримінального провадження стосовно закупівлі 140 FPV-дронів виконкомом Горішньоплавнівської міської ради.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.