Юніори з Горішніх Плавнів успішно виступили в Чемпіонаті України з плавання у Броварах

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У чемпіонаті взяли участь більш ніж 400 плавців з усієї країни

У Броварах Київської області відбувся чемпіонат України з плавання серед юніорів. За підсумками змагань вихованки відділення плавання ДЮСШ No 1 Горішніх Плав­нів вибороли вісім призових місць. Про здобутки спортсменів повідомляє газета «Хроніки тижня».

У чемпіонаті, що проходив 23-25 лютого, взяли участь більш ніж 400 плавців з усієї країни. У Броварах змагалися юнаки та дівчата віком 12-17 років у кількох дисциплінах. За підсумками трьох днів змагань дві вихованки відділення плавання ДЮСШ № 1 Горішніх Плавнів вибороли вісім призових місць.

Юлія Ткаченко завоювала сім медалей: чотири золоті, одну срібну й дві бронзові. На дистанції 200 м на спині вона виконала норматив члена штатної збірної України та пройшла відбір на участь у міжнародних змаганнях із плавання Multinational, які проходитимуть 6-7 квіт­ня в місті Скоп’є (Північна Македонія). А Поліна Клеймьонова виборола бронзову медаль на дистанції 50 м брасом.

«Юля виборола призові місця у своїх «коронних» запливах на спині на різних дистанціях, тільки на 100 метрів батерфляєм здобула бронзу, — наголосив тренер Артем Лашко. — Поліні трохи не вистачило до призових місць на дистанціях 200 та 100 метрів, де прийшла четвертою, та все ж таки здобула призове місце на дистанції 50 м брасом».

Юлія Ткаченко зараз знаходиться на тренувальному зборі перед міжнародними змаганнями у Полтаві, куди на початку цього тижня виїхала збірна країни. Після трьох тижнів тренувань плавчиню очікує ще тренувальний збір у Броварах, куди вона виїжджає зі своїм тренером.

Як зауважив Артем Лашко, змагання у Скоп’є — один із найпрестижніших європейських турнірів в юнацькій та юніорській категоріях. 14-річна Юлія Ткаченко вперше їде на міжнародні змагання.