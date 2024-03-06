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Полтавщині виділили 230 млн грн з держбюджету для будівництва траси Дніпро – Решетилівка

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 74

 

Ще майже 61 млн грн виділять на будівництво автодороги Бориспіль – Маріуполь, яка проходить через Кременчук 

У 2024 році на будівництво та реконструкцію автодоріг загального користування державного значення в Полтавській області спрямують 293 млн 323 тис. грн. Про це стало відомо з постанови Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2024 р. №199.

Ці гроші спрямують із держбюджету, із залишку коштів спеціального фонду.

Майже 230 млн грн планують витратити на будівництво транспортної розв’язки та обходу ділянок дороги Н-31 Дніпро — Царичанка — Кобеляки — Решетилівка. І майже 61 млн — на будівництво автодороги державного значення Н-08 Бориспіль — Кременчук — Дніпро — Запоріжжя — Пологи — Маріуполь.

Відомо, що на будівництво тієї частини швидкісної бетонної траси Н-31, яка пролягає через Полтавську область, впродовж 2017-2023 років витратили щонайменше 11 млрд 780 млн грн.

Нагадаємо, що будівництво дороги Дніпро – Решетилівка відновилося у березні 2021 року.

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Автор: Дарія Згура
Теги: траса Автомобілі дороги Держбюджет
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