Кременчуцькі батьки скаржаться на тісне та темне укриття у гімназії №31

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 335

Кременчужанка Юлія у телеграм-спільноті «Департамент батьків» поскаржилася на тісне та темне укриття у Кременчуцькій гімназії № 31 та додала фото. Ось що вона написала:

Сховище гімназії 31 (приймає дітей ще з ЗДО 50). У звітах зазначено: сховище здане в експлуатацію на 630 людей, сума виконаних робіт 4043,9 тисячі грн. По факту: сховище недооблаштоване. Коли розпочнуться і завершаться роботи, невідомо. Окрім того, що діти напхані, як в маршрутку в годину пік, так ще 3-й день не працює освітлення (лише одна лампа на все приміщення). І якщо школярі ще можуть дістати телефони та пограти, то діти з садочка змушені сидіти в кутку на лавці, ще й в напівтемряві, без можливості рухатися.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» телефоном звернувся за коментарем до директора навчального закладу Володимира Гребенюка.

Він повідомив, що на фото — вихованці дитячого садка № 50, які також ходять у сховище гімназії. Дійсно, місця для них замало, проте укриття може вмістити 400 людей. Кременчуцьку гімназію № 31 загалом відвідує 673 школярі, які навчаються у дві зміни, а укриттям користуються ще й 100-150 вихованців дитсадка.

— Садочок уже не перший раз звертається і до газети, і в департамент (освіти — ред.), і до мене. Вони вважають, що їм замало місця. Я теж так вважаю. Зрозуміло, що дітям треба більше місця, але більше ми його дати не можемо. Є стільки, скільки є. Переводити школу на дистанційне навчання для того, щоб садочку було достатньо місця, трохи виглядає не дуже, правда? — сказав директор.

Володимир Гребенюк повідомив, що на цьому тижні підрядник вийшов з лікарняного і продовжить роботи у другому укритті. Це таке ж саме підвальне приміщення, як і для першого укриття, воно також зможе вмістити ще додатково 400 людей. Коли саме будуть завершені роботи у другому укритті, директор напевно сказати не може. Але він сподівається, що роботи закінчаться за місяць, але все залежатиме від підрядника.

Нагадаємо, облаштуванням укриття у Кременчуцькій гімназії № 31 опікується Олена Галата, яка нині керує фірмами свого чоловіка, будівельника Сергія Галати.

На запитання, чи правда, що в укритті горить лише одна лампа і дітям доводиться сидіти у напівтемряві, директор відповів:

— Лампи інколи перегоряють. У нас перегоріла одна лампа, ми її замінили власним коштом, зараз перегоріла друга лампа, нам підрядник обіцяв сьогодні замінити. Систематичної відсутності світла там немає!

Коли авторка цього матеріалу запитала, скільки коштів пішло на укриття у гімназії, директор навчального закладу відмовився надавати таку інформацію телефоном. Він сказав, аби редакція направляла запит або журналіст приїздив особисто.

Втім, у звіті департаменту освіти, який був опублікований наприкінці 2023 року, йшлося, що вартість облаштування укриття в Кременчуцькій гімназії № 31 становить 4 млн гривень. На той момент зазначалося, що місткість сховища — 630 осіб.