Кременчуцькі батьки скаржаться на тісне та темне укриття у гімназії №31

Директор закладу каже, що зараз йдуть роботи щодо облаштування другого укриття, яке вміщуватиме додатково ще 400 осіб
Кременчужанка Юлія у телеграм-спільноті «Департамент батьків» поскаржилася на тісне та темне укриття у Кременчуцькій гімназії № 31 та додала фото. Ось що вона написала:
«Кременчуцький ТелеграфЪ» телефоном звернувся за коментарем до директора навчального закладу Володимира Гребенюка.
Він повідомив, що на фото — вихованці дитячого садка № 50, які також ходять у сховище гімназії. Дійсно, місця для них замало, проте укриття може вмістити 400 людей. Кременчуцьку гімназію № 31 загалом відвідує 673 школярі, які навчаються у дві зміни, а укриттям користуються ще й 100-150 вихованців дитсадка.
Володимир Гребенюк повідомив, що на цьому тижні підрядник вийшов з лікарняного і продовжить роботи у другому укритті. Це таке ж саме підвальне приміщення, як і для першого укриття, воно також зможе вмістити ще додатково 400 людей. Коли саме будуть завершені роботи у другому укритті, директор напевно сказати не може. Але він сподівається, що роботи закінчаться за місяць, але все залежатиме від підрядника.
Нагадаємо, облаштуванням укриття у Кременчуцькій гімназії № 31 опікується Олена Галата, яка нині керує фірмами свого чоловіка, будівельника Сергія Галати.
На запитання, чи правда, що в укритті горить лише одна лампа і дітям доводиться сидіти у напівтемряві, директор відповів:
Коли авторка цього матеріалу запитала, скільки коштів пішло на укриття у гімназії, директор навчального закладу відмовився надавати таку інформацію телефоном. Він сказав, аби редакція направляла запит або журналіст приїздив особисто.
Втім, у звіті департаменту освіти, який був опублікований наприкінці 2023 року, йшлося, що вартість облаштування укриття в Кременчуцькій гімназії № 31 становить 4 млн гривень. На той момент зазначалося, що місткість сховища — 630 осіб.
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